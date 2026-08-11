삼성 월렛에 기차 승차권이 ‘쏘옥’∼

삼성전자가 코레일(한국철도공사)과 함께 ‘종이 없는 승차권’(사진) 서비스를 시작한다고 10일 밝혔다. 삼성전자 스마트폰 사용자들은 앞으로 실물 종이(지류) 승차권을 발급받는 대신 ‘삼성 월렛’ 앱에 기차 승차권을 등록해 사용할 수 있게 됐다.



사용방법은 결제 방식에 따라 2가지로 나뉜다. 대면 결제의 경우 각 역사 창구에서 삼성 월렛으로 승차권을 결제하면 삼성 월렛에 모바일 승차권이 자동으로 추가된다. 단, 서비스 이용을 위해선 종이 없는 승차권 서비스 이용에 동의를 해야만 한다.



대면 창구가 아닌 모바일 앱 ‘코레일+’로 표를 예매한 고객은 코레일+ 앱의 ‘삼성월렛에 추가’ 버튼을 누르면 된다. 발권한 승차권이 바로 삼성 월렛으로 옮겨진다.



앱은 단순한 승차권 보관 서비스 외에 승객에게 유용한 환불과 알림 기능도 함께 제공한다. 반환이 필요한 사용자는 별도 절차를 거칠 필요 없이 삼성 월렛 내에서 모바일 승차권을 반환(환불) 처리를 할 수 있다. 기차 시간을 일일이 확인하는 수고도 덜게 해준다. 삼성 월렛에 표를 등록하면 스마트폰 기기의 ‘캘린더’와 ‘나우브리프’ 앱과 연동된다. 해당 앱들이 사전에 기차 탑승 시간을 미리 알려준다.

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