예강희망키움재단, 이주배경청소년 80여 명 참여 ‘열린키움캠프’ 진행

사진=예강희망키움재단 제공

예강희망키움재단이 이주배경청소년의 진로 탐색을 지원하기 위해 마련한 ‘2026 키움로드 열린키움캠프-월드 잡 투어’를 지난 6일부터 7일까지 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 진행했다. 캠프에는 수도권 중고등학교 이주배경청소년 80여 명이 참여했다.

이번 행사는 라라소셜파트너스가 총괄 기획과 운영을 맡고, 공공선연구소가 교육 프로그램 개발과 운영을 담당했다. 참가 대상은 키움로드 2기뿐 아니라 1기 수료생, 참가자가 초대한 친구, 2기 모집에 지원했으나 정원 등의 이유로 참여하지 못했던 청소년, 키움로드를 처음 접한 청소년까지 확대했다.

프로그램은 참가자들이 여러 직업 정보를 단순히 접하는 데 그치지 않고 직접 선택하고 체험하면서 자신의 흥미와 강점을 탐색하도록 구성됐다. 기존 참가자와 신규 참가자가 같은 조에서 활동하며 서로 경험을 나누도록 했다.

사진=예강희망키움재단 제공

첫날에는 홀랜드 직업흥미 유형(RIASEC)을 기반으로 한 ‘월드 잡 투어’가 진행됐다. 총 8개 부스에서 6개 산업 분야 직무 체험과 직업 변화 및 강점 탐색 프로그램이 운영됐다.

참가자들은 건설기계 장비 엔지니어, 신약개발전문가, 조향사 및 향수 기획자, 항공 승무원, 편의점 리테일 MD, 글로벌 금융 전문가 등의 직무를 체험하고 ‘진로여권’에 관심을 느낀 활동과 자신이 발휘한 강점을 기록했다.

현장 체험에 참여한 학생들은 각 직무에 대한 소감을 공유했다. 편의점 리테일 MD 체험에 참여한 한 학생은 고객과 상권을 분석해 상품의 위치와 진열 방식을 정하는 업무를 새롭게 알게 됐다고 전했다. 항공 승무원 체험에 참여한 학생은 관련 진로를 더 구체적으로 탐색해 보고 싶다는 뜻을 밝혔다.

둘째 날에는 IPARK현대산업개발, ㈜대웅제약, 대경사과원예농협, ㈜지마켓, 코스맥스 현직자들이 참여해 실제 업무 내용과 진로 준비 과정, 현장에서 필요한 역량을 소개했다. 참가자들은 관심 분야를 중심으로 1인당 총 4개 특강을 선택해 듣고 직업의 장단점과 준비 과정에 대해 질문하는 시간을 가졌다.

예강희망키움재단과 운영기관은 이번 캠프에서 확인한 참가자들의 관심 산업과 강점을 하반기 진로 및 학습 코칭과 연계할 계획이다. 청소년이 캠프에서 세운 목표를 학습 계획과 향후 진로 탐색으로 이어갈 수 있도록 지원한다는 방침이다.

박태철 예강희망키움재단 이사는 “이주배경청소년이 지닌 여러 언어와 문화의 경험은 미래 산업과 사회를 잇는 소중한 강점”이라며 “이번 캠프가 청소년들이 자신의 가능성을 발견하는 출발점이 됐기를 바란다”고 전했다.

이정선 라라소셜파트너스 대표는 “기존 참가자는 새로운 친구를 맞이하며 리더십을 경험했고, 처음 참여한 청소년에게는 새로운 진로 경험의 문이 열렸다”며 “더 많은 이주배경청소년에게 실질적인 도움이 되는 대표 진로캠프로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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