[이코노 브리핑] 농협카드, VVIP용 ‘디 오리진스’ 출시 외

농협카드, VVIP용 ‘디 오리진스’ 출시

NH농협카드가 최상위 등급의 프리미엄 카드인 ‘the Origins(디 오리진스)’를 새로 선보였다고 10일 밝혔다. 연회비가 국내외 겸용 기준 300만원인 이 카드는 전월 이용실적 50만원 이상일 경우 한도 없이 국내 가맹점에서 결제금액의 1%, 해외 가맹점에서는 2%를 NH포인트로 적립해준다. 아울러 매년 호텔, 골프 등 5개 분야에서 19개의 최고급 옵션을 선택할 수 있는 ‘럭셔리 바우처’ 혜택을 제공한다.

한투운용 ‘전략산업 ETF’ 신규 상장

한국투자신탁운용이 국내 반도체 업종과 조선·방산·원전에 함께 투자할 수 있는 ‘ACE 반도체 플러스 전략산업 상장지수펀드(ETF)’를 내놨다고 10일 밝혔다. 이 상품은 삼성전자·SK하이닉스를 각각 23.31%·22.69%로 담고 현대차(11.76%), 한화에어로스페이스(9.92%), 두산에너빌리티(8.82%), HD한국조선해양(7.19%) 등도 편입해 반도체와 조선·방산·원전 등 인공지능(AI)산업 전반에 투자할 수 있다.

한화손보 ‘성조숙증검사’ 배타적사용권

한화손해보험은 ‘성조숙증등진단검사지원비’ 담보가 손해보험협회로부터 독창성과 유용성을 인정받아 6개월의 배타적사용권을 획득했다고 10일 밝혔다. 성조숙증등진단검사지원비 담보는 성조숙증 발병위험이 증가하는 추세를 반영한 것으로 어린이 성조숙증 등 진단을 위한 급여에 해당하는 GnRH 자극검사를 받은 경우 연간 1회에 한해 보장한다.

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