“설계사 수수료 분급제 도입… 생보업계 정상화 계기 삼자” [비즈 Who]

신창재(사진) 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 출혈경쟁으로 ‘머니게임’화한 생명보험 업계의 정상화를 촉구했다. 그러면서 내년 도입을 앞둔 ‘수수료 분급제’가 단기 실적 위주의 영업 폐해를 바로잡는 중요한 전환점이 될 것이라고 진단했다.



10일 교보생명에 따르면 신 의장은 이달 7일 회사 창립 68주년 기념식에서 “대부분의 보험사가 가입 고객에 대한 유지 서비스는 소홀히 한 채 신계약 매출 실적만을 위해 과도한 수수료 및 시책 경쟁, 설계사 확보 경쟁을 벌여왔다”며 “그 결과 불완전판매와 승환계약, 고아계약이 양산되고 피해는 고스란히 고객에게 돌아가고 있다”고 지적했다.



이어 내년 1월 도입되는 수수료 분급 기간 확대와 지난달 시행된 ‘1200% 룰’ 규제를 언급하며 “ 단기 실적 위주의 폐해를 바로잡고, ‘머니게임’으로 전락한 생보산업을 다시 ‘이웃사랑 이야기’로 되돌리는 중요한 계기가 될 것”이라고 강조했다. 수수료 분급제는 설계사 수수료를 판매 이후 1년 이내에 대부분 지급하던 관행을 고쳐 2027년부터 4년, 2029년부터 7년에 걸쳐 나눠 지급하는 제도다. 금융당국은 이를 통해 불완전판매 등 신계약 출혈경쟁에 따른 폐해가 상당 부분 줄어들 것으로 기대하고 있다.



1200% 룰은 보험계약 첫해 설계사에게 지급하는 수수료를 월 납입 보험료의 12배 이내로 제한한다. 초기 수수료를 노린 무리한 영업을 억제하겠다는 취지로 도입됐다.



신 의장은 생보업계가 처한 위기를 극복하기 위해 고객이 약속된 보험금을 받을 수 있도록 돕는 서비스 문화 정착을 주문했다. 현장 영업관리자들에게는 신계약을 많이 가입시키는 ‘사냥꾼형’ 설계사가 아니라 계약을 끝까지 유지하는 ‘농부형’ 설계사를 꾸준히 양성해야 한다고 당부했다.



신 의장은 교보생명 창업자인 신용호 명예회장의 장남으로 서울대 의대 교수를 지냈다.

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