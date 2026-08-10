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李대통령 지지율 43.3%… 4주 연속 하락 [리얼미터]

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박지원 기자 g1@segye.com

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최저 경신… 부정평가 53%로 ↑
세제·형소법 등 복합 요인 겹쳐

8월 첫째 주 이재명 대통령 지지율이 43.3%로 4주 연속 하락하며 취임 후 최저치를 다시 경신했다. 부정평가도 53%로 올라 긍·부정평가 격차가 오차범위 밖으로 벌어졌다. 부동산 세제를 둘러싼 잡음과 형사소송법 개정안 의결에 따른 후속 논란 등 정치·경제 악재가 겹치면서 지지층 이탈이 이어졌다는 분석이다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 제2차 점검회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단
이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 메가프로젝트 민관합동 제2차 점검회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2514명을 대상으로 조사해 10일 발표한 여론조사 결과에 따르면, 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정평가는 43.3%로 한 주 전과 비교해 2.6%포인트 하락했다. 반면 부정평가는 53%로 한 주 전보다 2.5%포인트 높아졌다. 긍정평가가 40%대 초반으로 떨어진 것은 취임 후 처음이다.

 

리얼미터 여론조사 기준 이 대통령 지지율은 지난 7월 둘째 주 48.9%를 기록한 이후 4주 연속 하락했다. 지난 6월 셋째 주 처음 40%대로 내려온 뒤 반등하지 못한 채 최근 들어 낙폭이 다시 커진 모습이다.

 

이번 조사는 무선 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%포인트이고 응답률은 4%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


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