국민체육진흥공단, AI로 다시 만든 ‘나만의 스포츠’ 쇼트폼 공모전

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 생성형 인공지능(AI)을 활용해 국민의 스포츠 활동을 새롭게 표현하는 쇼트폼 공모전을 연다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 문화체육관광부와 함께 ‘제64회 스포츠의 날(10월15일)’을 기념해 ‘2026 AI 활용 스포츠 활동 쇼트폼 공모전’을 개최한다고 10일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 문화체육관광부와 함께 ‘제64회 스포츠의 날(10월15일)’을 기념해 ‘2026 AI 활용 스포츠 활동 쇼트폼 공모전’을 개최한다고 10일 밝혔다. 응모 기간은 9월15일까지다.

올해로 3회째인 이번 공모전은 국민이 직접 촬영한 스포츠 활동 영상을 생성형 AI로 자유롭게 재구성해 자신만의 스포츠 이야기를 만드는 방식이다. 스포츠를 통해 느낀 즐거움과 도전, 변화 등 스포츠의 긍정적인 가치를 창의적으로 표현한 영상이면 출품할 수 있다.

응모 분야는 일반부와 학생부로 나뉘며 개인 또는 3인 이하 팀으로 참가할 수 있다. 영상은 30초 이상 90초 이하 분량이어야 한다.

참가자는 공모 기간 내 유튜브·인스타그램·틱톡 가운데 한 곳에 영상을 게시한 뒤 공모전 홈페이지를 통해 접수하면 된다. 게시할 때는 필수 해시태그 ‘#모두가즐기는스포츠’, ‘#스포츠의날’, ‘#당스보’를 함께 사용해야 한다.

국민체육진흥공단은 응모작을 대상으로 세 차례 전문가 심사와 저작권 공개 검증을 거쳐 부문별 7명(팀), 총 14명(팀)의 수상자를 선정한다. 참가상도 별도로 마련했으며, 총상금은 2080만원이다. 일반부와 학생부 각 대상 수상자에게는 문화체육관광부 장관상이 수여된다.

자세한 내용은 공모전 홈페이지 또는 카카오톡 채널 ‘KSPO 공모전 운영사무국’에서 확인할 수 있다.

시상식은 스포츠의 날인 10월15일 열릴 예정이다. 수상작은 향후 방송과 유튜브 등 다양한 매체를 통해 소개·활용된다.

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