복지부, 폭염 대응 비상대책본부 회의…현장점검 강화

보건복지부는 폭염 장기화에 대응해 10일 '폭염 대응 비상대책본부' 1차 회의를 열어 대응 현황을 점검하고 대상별 현장점검을 강화하기로 했다고 밝혔다.



사회복지정책실장을 반장으로 한 대응 1반은 노숙인·쪽방주민 안전을 위한 노숙인 주야간 순찰과 쪽방주민 안부 확인, 응급 잠자리 및 무더위 쉼터 운영, 쪽방촌 냉방기기 지원 상황 등을 확인하고 긴급복지 현황 점검을 위한 현장 방문을 추진하기로 했다.

보건복지부 폭염 대응 비상대책본부 회의. 보건복지부 제공

인구사회서비스정책실장을 반장으로 하는 대응 2반은 취약노인 대상 생활지원사 전화·방문, 민간후원을 통한 혹서기 용품 지원, 노인일자리 실외활동 중단 상황 등을 점검하고, 폭염 관련 응급안전안심서비스 대상자 모니터링을 강화하기로 했다.



지역필수공공의료실장을 반장으로 하는 대응 3반은 질병관리청 온열질환 응급실 감시체계 운영 현황을 확인하고, 80세 이상 초고령층에 대한 집중 보호를 이어갈 계획이다.



현수엽 복지부 1차관 겸 비상대책본부 본부장은 "폭염이 완전히 끝날 때까지 현장 중심 대응에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

<연합>

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