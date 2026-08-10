폭염 피해 실내서 스파·다이빙 즐겨볼까…경기도 이색 피서지 6선

연일 이어지는 폭염에 뜨거운 햇볕을 피해 실내에서 여름휴가를 즐기려는 여행객이 늘고 있다.

물놀이와 다이빙부터 식물원 산책, 빙상 스포츠, 화폐·자동차 전시까지 경기도 곳곳에서 무더위를 피하면서 색다른 체험을 즐길 수 있는 실내 여행지가 눈길을 끈다.

폭염이 이어지는 여름철에는 야외 활동보다 실내 여행지를 활용하면 더위를 피하면서도 다양한 체험을 즐길 수 있다. 서울에서 가까운 경기지역에는 물놀이와 다이빙부터 식물원과 빙상장, 화폐와 자동차 디자인 전시 등 다양한 실내 여행지가 있다. 생성형 AI로 만든 이미지

경기관광공사는 8월 무더위를 피해 여름을 시원하게 즐길 수 있는 경기도 실내 여행지 6곳을 10일 추천했다.

먼저 하남 아쿠아필드는 물놀이와 찜질스파를 함께 즐길 수 있는 도심 속 여름 휴양지다.

루프톱 야외 인피니티풀에서는 팔당대교와 미사경정공원, 하남유니온파크 등을 바라보며 물놀이를 즐길 수 있다. 실내에는 어린이를 위한 키즈풀과 유수풀이 마련돼 있고, 찜질스파도 이용할 수 있다.

아쿠아필드와 연결된 스타필드 하남에서 쇼핑과 식사까지 함께 즐길 수 있어 가족 단위 여행객이 하루 동안 머물기에도 좋다.

가평 K26에서는 한여름에도 실내에서 본격적인 다이빙을 경험할 수 있다.

하남 아쿠아필드(왼쪽)와 가평 K26. 경기관광공사

K26은 최대 수심 26ｍ의 잠수풀을 갖춘 실내 다이빙 시설로, 깊이는 아파트 약 10층 높이에 해당한다. 2600t 규모의 담수 공간에 1.3ｍ부터 26ｍ까지 단계별 수심 구간이 마련돼 초보자부터 전문 다이버까지 수준에 맞게 체험할 수 있다.

수온은 사계절 29도로 유지된다. 전문 자격증이 없는 초보자와 일반 방문객도 전담 강사의 지도 아래 장비 착용법과 호흡법 등을 배우며 다이빙에 도전할 수 있다.

부천 상동호수공원에 있는 부천호수식물원 수피아는 한여름에도 초록빛 자연을 즐길 수 있는 실내 식물원이다.

열대·아열대 식물 430여 종을 비롯해 관엽원, 수생원, 고사리원, 화목원 등 9개 테마원이 조성돼 있다. 2층 스카이워크와 식물원 카페도 마련돼 있으며 거북이와 앵무새 등 소동물도 만나볼 수 있다.

온실 내부 환경이 사계절 쾌적하게 유지돼 폭염을 피해 숲속을 걷는 듯한 기분을 느낄 수 있다는 게 특징이다.

부천호수식물원 수피아(왼쪽)와 의정부 실내빙상장. 경기관광공사

더위를 피해 차가운 빙상에서 여름을 즐기는 방법도 있다.

의정부 실내빙상장은 빙질 유지를 위해 실내 온도를 약 10~15도로 관리한다. 한여름에도 시원한 환경에서 스케이트를 즐길 수 있는 공간이다.

빙상 스포츠를 처음 접하는 방문객을 위해 헬멧을 무료로 대여하고 스케이트화도 대여할 수 있다. 안전요원의 안내와 넉넉한 링크 공간을 갖춰 가족 단위 방문객도 이용하기 좋다.

포천 코버월드에서는 세계 각국의 화폐를 통해 역사와 문화를 살펴볼 수 있다.

약 35년간 세계 화폐를 수집해 온 조진영 관장의 컬렉션을 기반으로 조성된 이색 실내 박물관으로, 짐바브웨의 100조 달러 지폐 등 희귀 화폐를 비롯해 각국의 화폐를 만날 수 있다.

화폐를 통해 각국의 사회·경제 변화를 살펴보는 한편 위조지폐 감별, 세계 화폐 퍼즐, 다문화 의상과 해외 악기 체험 등 관람객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 운영한다.

포천 코버월드(왼쪽)와 고양 포마자동차디자인미술관. 경기관광공사

자동차에 관심이 있다면 고양 포마자동차디자인미술관도 둘러볼 만하다.

국내 자동차 디자인 1세대인 박종서 전 현대차 디자인연구소장이 설립한 자동차 디자인 전문 미술관으로, 자동차를 단순한 이동수단이 아닌 조형 예술 작품의 관점에서 살펴볼 수 있는 공간이다.

박 관장이 디자인한 스쿠프와 티뷰론, 싼타페 등 한국 자동차 디자인을 대표하는 모델을 비롯해 자동차 디자인에 담긴 철학과 작업 과정을 살펴볼 수 있다. 전문 도슨트 투어와 청소년 대상 디자이너 양성 교육 프로그램도 운영한다.

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