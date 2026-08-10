짜릿한 도전…강동구, 청소년 클라이밍 체험 교실 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

10일 서울 강동구 온플릭클라이밍점에서 열린 ‘2026년 실내 클라이밍 체험 교실’에 참가한 학생들이 클라이밍을 하고 있다. 이번 체험 교실에는 강동구에 거주하는 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년까지의 청소년이면 누구나 참여할 수 있다.

10일 서울 강동구 온플릭클라이밍점에서 열린 ‘2026년 실내 클라이밍 체험 교실’에 참가한 학생들이 클라이밍을 하고 있다. 이번 체험 교실에는 강동구에 거주하는 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년까지의 청소년이면 누구나 참여할 수 있다. /2026.08.10 이제원 선임기자

10일 서울 강동구 온플릭클라이밍점에서 열린 ‘2026년 실내 클라이밍 체험 교실’에 참가한 학생들이 클라이밍을 하고 있다. 이번 체험 교실에는 강동구에 거주하는 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년까지의 청소년이면 누구나 참여할 수 있다. /2026.08.10 이제원 선임기자

10일 서울 강동구 온플릭클라이밍점에서 열린 ‘2026년 실내 클라이밍 체험 교실’에 참가한 학생들이 클라이밍을 하고 있다. 이번 체험 교실에는 강동구에 거주하는 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년까지의 청소년이면 누구나 참여할 수 있다. /2026.08.10 이제원 선임기자

10일 서울 강동구 온플릭클라이밍점에서 열린 ‘2026년 실내 클라이밍 체험 교실’에 참가한 학생들이 클라이밍을 하고 있다. 이번 체험 교실에는 강동구에 거주하는 초등학교 5학년부터 고등학교 3학년까지의 청소년이면 누구나 참여할 수 있다.

서울 강동구는 10일부터 19일까지, 관내 실내 암벽등반장에서 ‘2026년 실내 클라이밍 체험 교실’을 운영한다. 모든 참가자는 단체보험에 자동 가입되며, 관내 지역아동센터 등과 연계해 스포츠 취약 계층 아동을 위한 무료 체험 교실도 함께 운영할 예정이다

구는 지난 7월 기수별 20명씩, 총 5개 기수에 참여할 청소년 100명을 모집했다. 프로그램은 기수별로 이틀간 진행되며, 참가자들은 안전교육과 기초 강습, 착지법 교육, 클라이밍 체험 등을 통해 실내 클라이밍을 안전하게 배울 수 있다.

이수희 강동구청장은 “이번 실내 클라이밍 체험 교실이 청소년들에게 새로운 도전이자 즐거운 경험이 되기를 바란다”라며, “누구나 안심하고 참여할 수 있는 안전한 체험 교실 운영에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

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