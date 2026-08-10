SK하이닉스·충북도·충북교육청, AI 기반 청소년 '마음 방패' 세운다

SK하이닉스가 충북에서 인공지능(AI) 기반 청소년 정신건강 안전망 구축에 나선다.

SK하이닉스는 10일 충북도청에서 충북도·충북교육청·충북과학기술혁신원·충북청소년종합진흥원·충북사회복지공동모금회와 ‘청소년 정신건강 안전망 구축 업무협약’을 체결했다. 이들 기관은 협약에서 지역 청소년을 위한 심리·정서 안전망을 조성하기로 했다.

SK하이닉스가 10일 충북도청에서 충북도, 충북교육청 등과 ‘청소년 정신건강 안전망 구축 업무협약’을 체결했다. SK하이닉스 제공

이를 위해 참여 기관들은 비대면 접근성을 높이고 정신건강 문제를 조기에 발견할 수 있는 ‘AI 디지털 휴먼 상담 시스템’ 공동 구축을 약속했다. 시스템은 실사형 AI 상담 친구와의 ‘AI 디지털 휴먼 대화’, 표정과 음성으로 상태를 살피는 ‘AI 감정분석’ 등으로 구성된다. 축적된 데이터는 고위험군 청소년 조기 발굴로 이어져 전문가의 심층 심리상담으로 연계된다.

이 자리에서 신용한 충북도지사는 “AI 기술과 전문 상담을 접목해 청소년들이 언제 어디서나 편리하게 상담받는 환경을 만들겠다”고 밝혔다. 또 윤건영 충북교육감은 “학교 현장에서 놓치기 쉬운 아이들의 마음을 더 세심하게 살필 계기가 될 것”이라고 말했다.



박호현 SK하이닉스 부사장은 “기술을 통해 지역 청소년의 마음 건강을 지키는 데 힘을 보태고 실효성 있는 지원체계를 만들겠다”고 전했다.

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