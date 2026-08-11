‘줴훈줴훈’의 유쾌함 뒤 찾아온 삶의 기적… 41세 이은형의 깊어진 삶의 궤적

최근 개그우먼 이은형은 육아 일상을 담담하게 풀어낸 ‘오늘의 현조’책을 발간했다. 이은형 SNS갈무리.

무대 위 수많은 유행어로 대중을 웃기던 희극인이 삶의 가장 깊은 문턱을 넘어섰다. 1983년생, 만 41세라는 결코 적지 않은 나이에 첫 아들을 품에 안은 개그우먼 이은형이 그 주인공이다. 타인을 향해 호탕한 웃음을 던지던 그녀는 이제 한 아이의 엄마가 되어, 무대 밖 진짜 일상과 자신만의 문장을 차곡차곡 쌓아 올리며 한층 단단해진 어른의 면모를 보여주고 있다.

웃음 뒤에 쌓인 7년의 기다림, 마흔하나에 찾아온 선물

2015년 공개코미디 ‘웃찾사’ 프로그램에 출연했던 개그우먼 이은형(왼쪽)과 개그맨 이재훈. SBS 유튜브 채널 갈무리.

이은형이라는 이름 석 자가 대중의 뇌리에 선명히 각인된 것은 2015년 SBS 공개코미디 ‘웃찾사’의 ‘남자끼리’ 코너였다. “줴훈줴훈”, “노잼”, “핵노잼”, “이상이상” 같은 유행어를 뿜어내며 신선한 웃음을 안겼던 그녀는 특유의 과감하고 독보적인 희극적 에너지로 예능 생태계에서 입지를 다졌다.

2017년, 10년 열애 끝에 동료 개그맨 강재준과 백년가약을 맺은 이후에도 부부는 서로의 페르소나가 되어 대중에게 유쾌한 에너지를 전파해 왔다.

이들 부부는 결혼 7년 만에 아들 현조군을 품으면서 삶의 궤도는 완전히 다른 길로 흘러갔다. 대중을 웃기기 위해 스스로를 내던지던 삶에서, 이제는 온전히 한 생명을 온몸으로 품어내야 하는 고단하고도 숭고한 현실로 진입한 것이다.

유튜브의 날것을 넘어, 텍스트의 세계로 넓힌 삶의 스펙트럼

현재 유튜브 채널 ‘기유TV’를 통해 전해지는 부부의 일상은 좌충우돌 코믹 육아 V로그로 채워진다. 날것 그대로의 육아 현실과 코믹한 소통이 깊은 공감을 얻는 가운데, 그녀는 최근 SNS를 통해 ‘오늘의 현조’라는 육아 일기 에세이집을 세상에 꺼내 놓으며 작가의 영역까지 활동의 지평을 넓혔다.

남편인 강재준과 아들 현조군이 낮잠을 자고 있는 가운데 붕어빵인 모습이 웃음을 자아낸다. 이은형 SNS 갈무리.

카메라 앞에서 보여주는 즉각적인 웃음과 현장감을 넘어, 그녀는 글이라는 매개체를 통해 40대 초산 엄마로서 느꼈던 불안, 오랜 기다림 끝에 찾아온 기적에 대한 감사, 그리고 아이를 키우며 매일 부딪히는 낯선 감정들을 담담하게 기록했다. 대중이 소비하는 코미디언이라는 가면 뒤에서, 나라는 인간의 삶을 스스로 기록하고 증명해 나가는 성숙한 주체로 올라선 셈이다.

‘웃기는 희극인’에서 ‘견뎌내는 어른’으로의 성장

동료이자 남편인 강재준과 함께 일궈가는 가정은 이제 단순한 코미디 콤비를 넘어선 깊은 삶의 동반자적 연대를 보여준다. 숱한 조명 아래서는 기꺼이 희화화되기를 자처하던 그녀였지만, 아들 현조 앞에서는 세상에서 가장 진중하고 견고한 울타리가 되어주고 있다.

최근 이들 부부의 아들 현조(2)군이 두 돌을 맞은 가운데 이들 가족은 영화 ‘나홀로 집에 ’컨셉으로 코믹한 가족사진 촬영을 진행했다. 강재준·이은형 SNS갈무리.

이은형의 행보는 늦은 나이에 부모가 되어 불안과 설렘을 동시에 감내하고 있는 이 시대 수많은 이들에게 나지막한 위로를 건넨다. 삶의 한 계절을 지나 또 다른 계절로 넘어가는 길목에서, 그녀는 여전히 특유의 유쾌함을 잃지 않으면서도 한층 더 깊어진 시선으로 자신의 삶을 품어내고 있다.

오늘 우리가 그녀의 행보에 눈길을 두는 이유는 단순한 연예인의 출산이나 출간 소식 때문이 아니다. 불안한 삶의 순간 마주한 기적을 정직하게 받아들이고, 매일의 일상을 정성스럽게 떠받치는 한 인간의 진정성 있는 어른의 태도가 그 삶의 문장들 속에 고스란히 담겨 있기 때문이다.

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