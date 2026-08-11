제주서 윈드서핑 즐기며 더위 날려볼까

시원한 바람을 가르며 윈드서핑 등 다양한 해양레저 스포츠를 무료로 배우고 체험할 수 있는 ‘2026 제주 해양레저 스포츠 페스티벌’이 오는 12일부터 16일까지 제주시 이호테우해수욕장에서 열린다.



10일 제주도에 따르면 올해로 5회째를 맞는 이번 페스티벌은 온 가족이 윈드서핑, 패들보드, 서핑보드, 카약, 딩기요트 등 다양한 종목의 해양레저 스포츠를 무료로 배우고 체험할 수 있는 행사다.



체험 프로그램은 12일부터 15일까지 오전·오후로 나눠 진행하며 하루 100명씩 나흘간 총 400명이 참여할 수 있다. 별도 사전 신청 없이 당일 현장에서 접수하면 된다.



각 종목은 생활체육지도자와 제주도윈드서핑협회 소속 지도자 등 전문가 두 명이 강사로 나선다. 페스티벌 마지막 날인 16일에는 패들링(보드 노젓기) 대회와 세일링(바람타기) 대회가 열린다. 대회 참가신청 역시 당일 현장에서 가능하다.



도는 안전사고 예방을 위해 행사 전 합동회의와 시설물 점검을 실시하고 행사기간에는 종합상황실을 운영한다. 현장에는 안전관리 요원 19명을 배치할 계획이다. 지난해 제4회 페스티벌에는 닷새 동안 도민과 관광객 500여명이 참여했다.



도는 제주 해양레저 스포츠 페스티벌을 도민·관광객이 함께 즐기는 대표 여름축제로 키워 나갈 계획이다.

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