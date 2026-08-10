이번주 전력수요 최대 96.7GW 예상…"안정적 수급 전망"

극한 폭염의 기세가 살짝 수그러들었지만 무더위는 지속되는 가운데 전력거래소는 이번주 전력수요가 최대 96.7기가와트(GW)에 달할 것으로 전망했다.



전력거래소는 8월 2주 차(10∼14일) 전력수요가 92.9∼96.7GW로 예상된다고 10일 밝혔다.

폭염으로 전력 수요가 증가한 10일 경기 수원시 영통구 한국전력공사 경기본부 전력관리처 계통운영센터에서 한 관계자가 전력수급상황을 주시하고 있다. 공동취재

예상대로면 올여름 최대 수준을 기록한 지난 7일 전력수요(95.321GW)를 넘어설 수 있다.



전력거래소에 따르면 지난 7일 오후 3시 기준 전력시장 안팎 수요를 합친 총수요는 104.4GW에 달해 지난해 8월 25일(104.2GW)의 기존 최대 기록을 경신하기도 했다.



전력당국은 여름휴가가 마무리되는 이번 주부터 산업체 조업률이 회복되면서 전력수요가 점차 늘어날 것으로 보고 있다. 폭염과 열대야가 장기간 지속되면 역대 최대전력수요(97.115GW)를 경신할 가능성도 있다.



다만 전력거래소는 이번주 전력 수급에는 문제가 없다고 설명했다.



전력거래소는 "예비력은 10.3∼14.4GW(예비율 10.7∼15.5%)로, 전력수급은 안정적일 것으로 전망된다"고 밝혔다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지