이번에도 중국발 악재?… '전강후약' 삼전닉스, 하락 마감

삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]가 10일 장 초반 급등후 하락 전환해 전장보다 소폭 내린 가격으로 거래를 마무리했다.



이날 유가증권시장에서 삼성전자는 전장보다 0.43% 내린 23만원으로 장을 마쳤다.

삼성전자와 SK하이닉스가 10일 장 초반 급등후 하락 전환해 전장보다 소폭 내린 가격으로 거래를 마무리했다. 연합뉴스

2.16% 오른 23만6천원으로 출발한 삼성전자는 개장 직후 3.25% 오른 23만8천500원까지 치솟았으나, 곧 우하향 흐름을 보이기 시작했다.



SK하이닉스도 전장보다 0.14% 내린 142만원으로 마감했다.



SK하이닉스는 1.48% 오른 144만3천원으로 개장한 뒤 한때 148만7천원(+4.57%)에 매매되기도 했지만, 얼마 지나지 않아 상승분을 모두 반납했다.



미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상 시기가 늦춰질 것이란 기대감 속에 지난주 말 뉴욕증시 3대 주가지수가 동반 상승했으나, 중국 반도체의 부상에 대한 경계감이 유입됐다.



지난 7일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 0.28%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 0.62% 올랐고, 나스닥 종합지수도 1.30% 뛰었다.



미 노동부가 내놓은 7월 비농업 일자리 수가 전월 대비 2만3천개 감소한 것이 역설적으로 위험자산 투자심리를 자극했다.



이에 필라델피아 반도체 지수도 2.56% 급등했으나, 엔비디아(+2.27%)와 퀄컴(+4.66%) 등 시스템 반도체 기업들이 크게 오른 반면 마이크론(-0.44%)과 샌디스크(-3.68%), 웨스턴디지털(-3.81%) 등 반도체 스토리지 기업들은 약세를 보였다.



그간 낙폭이 과도했다는 평가가 우세한 데다 국내 증시 투자를 저해하던 초(超)고변동성 장세가 마무리 단계에 접어들었다는 진단이 나오면서 투자심리는 차츰 회복되는 분위기다.



그러나 간밤 애플이 아이폰과 맥북 등 자사 여러 제품군에 중국 창신메모리(CXMT) 칩을 시험 적용 중이란 외신 보도가 나온 것이 외국인 매도를 다시 촉발한 모양새다.



이날 유가증권시장에선 외국인이 홀로 1조4천936억원을 순매도했다. 개인과 기관은 8천998억원과 5천674억원을 순매수했다.



삼성전자와 SK하이닉스가 속한 코스피 전기·전자 업종에서도 외국인은 1조6천443억원 매도 우위인 반면, 개인과 기관은 1조1천817억원과 4천340억원 매수 우위다.



삼성전자와 SK하이닉스는 이날 외국인 순매도 상위종목 1위와 2위를 차지했다.



외국인은 삼성전자를 1조182억원, SK하이닉스를 4천103억원 순매도했다.

<연합>

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