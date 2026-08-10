대구 서구, 민선 9기 슬로건 ‘새로운 도약, 빛나는 서구’

대구 서구는 민선 9기 새 구정 슬로건으로 새로운 도약, 빛나는 서구를 최종 확정했다고 10일 밝혔다.

이번 슬로건은 직원 공모와 심사를 거쳐 선정했다. 대구의 중심도시로 재도약하려는 서구의 변화 의지를 모으고, 구민들에게 명확한 미래 비전을 전달하기 위해 마련됐다.

민선9기 슬로건. 대구 서구 제공

새 슬로건의 디자인은 역동적인 손글씨 서체를 적용해 새로운 도약을 향한 강한 에너지를 시각화했다. 신뢰를 뜻하는 파랑, 희망의 주황, 열정을 상징하는 다홍색을 조화롭게 배치해 시각적 완성도를 높였다는 평가다. 서구 △산업이 새로워지는 서구 △숨 쉬기 좋은 서구 △살수록 자랑스러운 서구 등이다. 서구는 이 목표를 바탕으로 분야별 혁신 과제를 차질 없

서구는 슬로건과 함께 4대 구정 목표도 확정했다. 구체적으로는 △길이 열리는이 추진할 방침이다.

권오상 서구청장은 “이번 슬로건은 서구가 나아가야 할 미래 방향과 구민 중심의 가치를 명확히 보여주는 이정표”라며 “슬로건에 담긴 약속처럼 구민 모두의 삶이 더욱 환하게 빛나고, 대구의 중심으로 한 단계 더 높이 도약하는 서구를 만들어가겠다”고 강조했다.

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