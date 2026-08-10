거꾸로 뒤집힌 태극기…인천시 “포토샵 아냐, 태극기 뒷면이 보인 것”

최근 인천시의 광복절 기념 현수막 속 태극기가 거꾸로 그려져 논란이 일자 이틀 만에 철거된 가운데, 온라인상에서 태극기가 올바로 그려진 경기 성남시 팜플렛과 비교하며 포토샵 등으로 이미지를 가공한 것 아니냐는 의혹이 나오고 있다. 하지만 인천시는 별도의 가공은 하지 않았다고 부인했다.

인천시 광복절 기념 현수막(우)과 원본 일러스트. 클립아트코리아·인천시 제공

인천시는 지난 6일 시청 후문 인근 횡단보도에 ‘제81주년 광복절 빛을 되찾은 그날’이라는 문구와 함께 독립운동가가 태극기를 들고 있는 모습이 담긴 현수막을 게시했다.

현수막 설치 후 해당 사진이 온라인에서 퍼지면서 태극기의 태극 문양이 거꾸로 돼 있다는 지적이 잇따랐다. 이에 시는 태극기를 잘못 그린 것이 아니라 태극기를 들고 있는 모습을 아래에서 올려다본 구도라고 해명했으나 결국 오해 소지가 있다고 판단해 9일 현수막을 철거했다.

그러나 현수막이 철거된 뒤에도 논란은 사그라들지 않고 있다. 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 포토샵 의혹이 일어나며 비판은 더욱 거세졌다.

한 누리꾼은 지난해 성남시가 제작한 ‘광복절 경축식’ 팜플렛 표지 사진과 비교하며 “일부러 포토샵까지 하며 뒤집은 거였냐”고 의문을 제기했다.

지난해 성남시 광복절 행사 관련 팜플렛(좌)과 올해 인천시 광복절 기념 현수막을 비교하는 글이 SNS에서 화제가 되고 있다. 스레드 캡처·인천시 제공

이에 인천시 보훈정책과 관계자는 세계일보와의 통화에서 “현수막은 외주를 맡긴 업체에서 제작한 것이고 인천시에서 별도의 가공은 하지 않았다”고 해명했다. 이어 “독립운동가가 태극기를 든 모습을 밑에서 바라본, 태극기의 뒷면이 보인 것”이라고 덧붙이며 이미지 자체에는 문제가 없다고 강조했다.

실제 인천시가 보내준 원본 이미지 링크를 확인한 결과, 문제가 된 이미지는 스톡 이미지 사이트 ‘클립아트코리아’에 등록된 광복 75주년 관련 일러스트였다. 동일 테마 중에는 독립운동가가 태극기를 세로로 들고 있는 사진도 포함돼 있었다. 그 방향대로 태극기를 들었을 때 아래쪽에서 바라본다면 인천시 해명대로 태극 문양의 파란색이 위로 올라오는 구도가 만들어진다.

한 독립운동가가 태극기를 세로로 든 상태로 흔들고 있다. 클립아트코리아

일반적으로 태극기를 세로로 늘여 게양할 때는 오른쪽으로 90도 돌려 바라봤을 때 오른쪽에 태극 문양의 빨간색이, 왼쪽에 파란색이 와야 한다. 따라서 독립운동가가 세로로 들었을 때는 올바른 방향이었으나 이를 밑에서 올려다보는 연출 각도로 인해 오해가 야기된 것으로 파악된다.

이 같은 사실은 네티즌들이 클립아트코리아를 확인해 관련 내용을 공유하면서 온라인에서도 알려지고 있다. 그럼에도 “굳이 이런 이미지를 사용해서 오해를 샀다”며 비판은 그치지 않는 모습이다.

지난 9일 인천시 관계자는 “평면으로 보이는 부분까지 세심하게 챙기지 못했다”며 “앞으로는 불필요한 오해가 없도록 더욱 면밀하게 살피겠다”고 말했다.

한편 성남시 관계자는 광복절 책자 속 이미지와 관련해 “정부의 ‘광복 80년 기념사업추진위원회’ 홈페이지에 등록된 배포 이미지를 활용한 것”이라고 밝혔다. 현재 해당 홈페이지는 접속이 불가능한 상태다.

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