베테랑스에듀, 2027학년도 재외국민 전형 지원 자격과 일정 안내

베테랑스에듀는 재외국민 전형 지원 자격과 관련해 국외근무자의 역년 통산 1095일 이상 근무와 고교 1개 학년을 포함한 중학교 및 고등학교 3개 학년 이상 이수 요건 등을 안내하고 있다. (사진=베테랑스에듀 제공)

2011년 설립돼 재외국민 및 국제학교 학생을 대상으로 SAT, AP, TOEFL과 미국 대학 입시, 재외국민 특별전형 준비 과정을 운영하는 입시 전문 교육기관 베테랑스에듀가 2027학년도 재외국민 전형 일정이 진행되는 가운데 지원 자격, 일정 및 전형 방식을 정리한 안내를 공개했다.

재외국민 특별전형은 해외 근무자 자녀 등이 정원 외로 국내 대학에 지원하는 전형으로, 당락 이전에 지원 자격 판정이 서류와 체류 일수 계산으로 갈리는 것이 특징이다. 주요 대학의 2027학년도 원서접수는 지난 7월 6일부터 10일 사이 진행됐고, 8월 초 면접과 합격자 발표가 이어진다. 다음 주기를 준비하는 가정에는 새 학년이 시작되는 지금이 자격 점검의 출발점이 되는 셈이다.

베테랑스에듀는 다음 주기를 준비하는 가정의 경우 새 학년이 시작되는 시점부터 자격 요건을 점검할 필요가 있다고 설명했다.

이른바 ‘3년 특례’는 부모 중 1인이 국외근무자로서 역년 통산 3년, 1095일 이상 근무, 사업 또는 영업하는 기간 동안 학생이 국외근무자의 근무지 국가 소재 학교에서 고교 1개 학년을 포함해 중학교 및 고교 과정을 3개 학년 이상 이수해야 지원할 수 있다.

학생과 부모의 학년도별 체류 비율 요건이 더해지며, 세부 기준은 각 대학 모집요강이 우선한다. 기간 산정은 달력의 1월이 아니라 학기 개시일을 기준으로 계산되고, 중복학기나 누락학기는 대학별로 인정 범위가 달라 서류 준비 단계에서 확인이 필요하다. 초·중·고 전 과정을 해외에서 마친 '전 교육과정 이수자' 전형은 정원 제한 없이 별도로 운영된다.

초등학교, 중학교, 고교 전 과정을 해외에서 이수한 ‘전 교육과정 이수자’는 모집인원 제한 없이 선발할 수 있는 별도 유형으로 운영되며 대학별 모집 여부와 모집단위를 확인해야 한다.

전형 방식도 대학마다 다르다. 서류평가를 비롯해 면접이나 필답고사 등을 실시할 수 있으며 학교폭력 조치사항의 반영 여부와 방식도 대학별 모집요강에서 확인해야 한다. 3년 특례는 수시모집 지원 횟수 제한에도 포함되므로 다른 수시전형과 함께 지원할 경우 전체 지원 횟수를 확인할 필요가 있다.

서류평가에서는 해외 재학기간의 학교 성적을 비롯해 대학별로 제출 가능한 SAT 등 표준화시험 성적과 활동자료 등이 활용될 수 있다. 베테랑스에듀는 국제학교의 학사 일정과 국내 대학의 원서접수 시점이 다른 만큼 자격 요건과 시험 준비, 지원 일정을 학년 단위로 계획할 필요가 있다고 설명했다.

베테랑스에듀 교육컨설팅팀 팀장은 “특례는 성적보다 자격에서 먼저 갈린다. 체류 일수 하루, 학기 하나의 차이로 지원 가능 여부가 달라지기 때문에 고교 학년을 설계하는 단계에서 가족의 체류 기록부터 계산해야 한다”고 말했다.

베테랑스에듀는 특례 자격 산정과 SAT 등 시험 준비를 연계해 관리하고 있다고 설명했다. SAT, AP, TOEFL과 재외국민 특례 과정을 함께 운영하며 자격 진단, 시험 응시 완료 시점, 7월 원서접수를 학년별 일정표로 역산해 안내하고 있다. 해외 거주 중 실시간 온라인 수강에도 과제 점검과 학부모 리포트를 적용한다고 밝혔다.

이 팀장은 “원서접수가 7월이라는 사실에서 역산하면 시험은 그 전 학년에 마쳐 두는 것이 안전하다. 특례는 일정 싸움”이라고 덧붙였다.

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