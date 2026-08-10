송가인, 41세에 첫 운전면허 도전…“교통사고 트라우마 있어 무섭다”

가수 송가인이 41세에 생애 처음으로 운전면허 취득에 도전했다. 아울러 과거 교통사고로 인한 운전 트라우마를 고백했다.

10일 송가인의 유튜브 채널에는 ‘41년 만에 운전면허 도전한 트롯여제 송가인, 트라우마를 극복하고 생애 첫 운전면허를 딸 수 있을지?’라는 제목의 영상이 공개됐다.

송가인 유튜브 채널 캡처

송가인은 운전면허 시험에 앞서 실내 모의 주행 체험장을 찾았다. 그는 “운전면허를 따기 위해 와봤다. 41세인데 아직 운전면허가 없다”며 “운전을 하고 싶어서 따고 싶은 건 아니다. 내가 교통사고가 많이 났는데 거기에 대해 트라우마가 있어서 무서워한다”고 말했다.

이어 “안전거리를 유지하지 않으면 불안해하는 게 있다”며 “운전면허를 따지 못할 것 같다. 필기시험에서부터 떨어질 것 같다. 필기 떨어지면 바보라고 하던데”라고 걱정했다.

송가인은 2019년 새벽 스케줄을 마치고 귀가하던 중 전북 김제시 인근 호남고속도로에서 화물차와 추돌하는 사고를 당한 바 있다. 당시 탑승 차량이 크게 파손됐으며, 송가인은 목과 허리 통증을 호소했지만 큰 부상은 입지 않은 것으로 전해졌다.

송가인 유튜브 채널 캡처

안전교육을 받은 뒤 모의 주행에 나선 송가인은 긴장한 모습을 보였지만 예상과 달리 비교적 안정적으로 차량을 조작했다. 강사는 “사고 안 내고 여기까지 온 게 대단하다”고 평가했고, 송가인이 계속 자신없는 모습을 보이자 “충분하다. 여기 처음 오신 분들 중 상위 1%”라고 격려했다.

운전 연습을 마친 송가인은 “나는 자전거도 못 탄다. 그래서 세발자전거부터 도전하는 게 큰일인 것 같다”며 “운전면허 따는 걸 너무 쉽게 생각하고 큰코다칠 뻔했다”고 말했다.

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