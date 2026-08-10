대구시, 영남대 총학생회장 출신 박성민씨 청년특보 임명

대구시는 민선 9기 시장 직속으로 신설한 청년특보에 박성민(33) 전 대통령직속 지방시대위원회 지방청년특별위원회 위원장을 임명했다고 10일 밝혔다.

시가 청년 세대와의 소통을 강화하고 실효성 있는 청년 정책을 추진하기 위해 도입한 청년특보는 향후 청년 일자리 창출과 지역 정착 지원, 청년 문화∙복지 향상 등 청년층의 수요를 반영한 정책을 시정에 녹여내고 이를 구체화하는 역할을 맡게 된다.

추경호 시장(사진 오른쪽)과 박성민 청년특보과 임명장을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구시 제공

공모 과정을 거쳐 발탁된 박 신임 청년특보는 영남대 총학생회장 출신으로, 여의도연구원 청년정책센터 부센터장과 대통령직속 지방시대위원회 지방청년특별위원회 위원장 등을 역임하며 청년 정책 분야에서 활발히 활동해 왔다. 또한 국회의원 선임비서관 등을 지내며 청년 관련 입법과 정책 수립에 대한 전문성도 두루 갖췄다는 평가를 받는다.

추경호 대구시장은 "이번에 임명된 청년특보를 통해 청년 현장의 생생한 목소리를 시정에 직접 반영할 것"이라며 "대구를 청년들이 스스로 미래를 설계하고 끊임없이 도전할 수 있는 역동적인 도시로 만들어 나가겠다"고 강조했다.

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