이기형 김포시장 “서울지하철 5호선 연장 신속 추진 등 김포 대도약 이룰 것”

“시민들에게 직접 다가서고 변화를 체감할 수 있는 행정을 펼칠 것입니다.”

이기형 경기 김포시장은 시정 운영 방침에 항상 소통을 최우선으로 내세운다. 10일 연 민선 9기 첫 기자간담회에서 이 시장은 “시민 자존감이 곧 도시의 경쟁력이다. 비정상은 바로잡고 전시성이 아닌 일상의 편익 제고에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

이기형 김포시장이 10일 기자간담회를 열어 민선 9기의 시정 운영 방향에 대해 설명하고 있다. 김포시 제공

이날 ‘지키는 약속, 성과로 증명하는 민선 9기’를 주제로 언론인과 만난 이 시장은 분기 단위 공약이행 목표 설정에 더해 정기적인 평가도 받고자 한다. 또한 시 홈페이지에 공약 이행률을 상시 공개하고 예산 투입 내역은 가계부 형태로 알린다.

이 시장은 지역의 고질적인 문제인 교통 불편, 교육 인프라 부족, 일자리 문제 등을 해결하기 위해 5대 도약 과제를 발표했다.

‘막힘 없는 교통’에 대해 “서울지하철 5호선 연장 신속 추진, 인천 2호선 김포∼고양 연장 조기 가시화 등 (광역)철도 사업 일정을 본격화하겠다”며 “일산대교 통행료 전면 무료화를 추가해 출·퇴근이 편안한 도시, 신속한 이동권을 보장할 것”이라고 청사진을 내놨다.

더 나아가 김포∼강남 직결 수도권광역급행철도(GTX)-D 제5차 국가철도망 구축계획 반영으로 강남을 더 가깝게, 수도권은 더 넓게 잇겠다는 구상이다. 김포골드라인 종착지인 양촌역을 학운∼검단으로 늘려 인근 산업단지의 대중교통 접근성을 향상시킨다.

‘꿈을 키우는 교육’ 분야에서 이 시장은 “아이들의 안전한 등굣길부터 첫 종잣돈까지 챙기겠다”고 했다. 교통소외 지역 통학버스·교통비 지원과 모담초중학 및 푸른솔초중학교를 동시 경유하는 36A번 노선 신설을 서두른다. 학군 배정과 과밀학급 문제도 적극 풀겠다는 야심찬 의지를 드러냈다.

다음으로 ‘활력 넘치는 경제’를 소개했다. 물길과 접경지를 열어 새 동력을 키워나가고, 고촌 아라마리나 항만지구 내 해양레저교육센터 건립하는 것이 이 시장의 포부다. 그는 “기업과 청년이 함께 성장하는 선순환 경제를 갖출 것이다. 스마트 공장 지원 및 기술창업 확대 같은 제조업 경쟁력 강화도 힘쓰겠다”고 강조했다.

아울러 ‘품격 있는 문화’, ‘모두가 따뜻한 복지’ 분야의 경우 라베니체·금빛수로를 머물고 싶은 명소로 키우는 한편 가장 취약한 곳까지 챙긴다. 이 시장은 “멀리 찾아가지 않아도 일상에 스며드는 문화예술 도시를 만들겠다”면서 “모두가 따뜻한 복지도약을 이룰 것”이라고 다짐했다.

풍무역세권 인하대 메디컬캠퍼스와 관련해 2031년 500병상 규모의 종합병원이 먼저 들어서고, 2038년 700병상으로 확충하는 밑그림을 제시했다. 이 시장은 “막힘 없는 교통과 활력도는 경제, 일상이 된 문화예술 및 풍부한 관광명소로 대한민국 어디에서나 인정받고자 한다”고 힘줘 말했다.

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