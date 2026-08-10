추경호 대구시장, “행정 속도 제고·AI 활용 총력”… 국비 확보·추경 편성 지시

추경호 대구시장이 최근 조직개편과 인사가 마무리됨에 따라 행정 전반의 속도를 높이고 인공지능(AI)을 활용한 효율성 극대화를 주문했다. 아울러 도시환경 개선과 국비 확보 및 추가경정예산 대응에 총력을 기울일 것을 지시했다.

추 시장은 10일 산격청사 대회의실에서 간부회의를 주재하고 시정 운영 방향과 주요 현안을 점검하며 이같이 밝혔다.

추경호(왼쪽 두번째) 시장이 간부회의를 주재하고 있다. 대구시 제공

그는 행정의 신속한 대응을 최우선으로 강조했다. 추 시장은 “최근 조직개편과 인사가 마무리된 만큼 모든 일을 조금 더 빨리 검토하고 반응해 결론을 내는 방식으로 속도를 높여달라”고 말했다. 이어 변화하는 환경에 맞춘 신속한 행정 서비스 제공을 위해 상시적인 점검을 요구했다.

특히 불필요한 업무 프로세스를 축소하고 시민 필요 사업을 신속히 추진하기 위한 방안으로 행정 내AI 기술 도입을 주문했다. 추 시장은 “AI 행정의 목적은 기술 도입 자체보다 행정의 생산성과 효율성을 높이고 시민 대상 서비스의 질을 향상하는 데 있다”고 설명했다.

도시환경 개선과 지역 균형 발전에 대한 지시도 이어졌다. 신천변 정비 사업과 관련해 그는“전체 구간을 균형 있게 정비해 시민들이 자연환경의 수혜를 골고루 받아야 한다”며 구조적 한계를 극복하기 위해 전문가들과 함께 쾌적한 환경 조성 방안을 모색하라고 지시했다. 신천을 비롯해 금호강, 낙동강, 팔공산, 비슬산 등 지역 자연자원을 활용해 정주 여건을 개선하는 것이 시정의 주요 역할임을 강조했다.

재원 확보와 예산 편성 등 재정 대응에 대한 당부도 나왔다. 추 시장은 “정부 예산안이 국회로 넘어간 이후에는 지역 국회의원들과 긴밀히 협력해야 한다”며 핵심 사업의 필요성을 수시로 설명하고 국회 심의 과정에서 반영되도록 협조를 구하라고 말했다.

막바지 추경 편성과 관련해선 민생과 지역경제 직결 사업 발굴을 지시했다. 구체적인 발굴 분야로는 청년, 경제 활성화, 골목상권∙소상공인∙전통시장, 저출생 대응 등을 꼽았다. 끝으로 추 시장은 공직자들에게 시정의 연속성을 강조하며 주인의식과 책임감을 가지고 업무에 매진해 줄 것을 당부했다.

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