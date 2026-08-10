국힘 "정부 항만공사 통합, 경쟁력 무너뜨리는 퇴행…철회해야"

국민의힘은 10일 정부가 검토하는 것으로 알려진 부산·인천·울산·여수광양 등 4개 항만공사 통합과 관련해 "해양물류 경쟁력을 스스로 무너뜨리는 역사적 퇴행"이라고 비판했다.

정동만 부산시당위원장과 부산·울산·경남에 지역구를 가진 국민의힘 의원들이 지난 6월 30일 국회 소통관에서 열린 호남 반도체 투자 관련 합동 기자회견에서 부·울·경이 생산 거점 검토에서 배제된 것을 두고 자료 공개를 요청하고 있다. 연합뉴스

김희정·정동만·배준영·김대식·김태규·조승환 등 당내 부산·인천·울산지역 의원들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "네 개의 항만은 저마다 수십 년에 걸쳐 고유한 전문성과 글로벌 경쟁력을 쌓아왔고, 항만공사는 각기 다른 특징을 살려 독립적이고 자율적인 항만 운영을 통해 국가 경제에 이바지하고 있다"며 이같이 밝혔다.



이들은 "정부는 이 성공의 토대를 스스로 허물겠다고 한다"며 "현행 항만공사법은 각 항만의 자율성과 전문성을 보장하기 위해 항만별 독립 법인을 명시하고 있다. 강제 통합은 이를 정면으로 위배하는 초법적 발상"이라고 지적했다.



그러면서 "이미 각계각층에서 반대 목소리가 높다. 4개 항만공사 노동조합, 전국항운노동조합연맹, 항만공사 소재지 시민단체들이 잇따라 통합 철회를 촉구하고 있다"며 "정부는 항만공사 강제 통합 계획을 즉각 철회하라. 협력이 필요하다면 물리적 통합 대신 항만공사 간 협력체계 강화, 공동사업 확대를 통해 효율성을 높이는 방향으로 전환하라"고 목소리를 높였다.

<연합>

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