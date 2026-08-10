종로구, 광화문스퀘어서 ‘광복절 기념 미디어아트’ [지금 우리 동네는]

서울 종로구가 제81주년 광복절을 맞아 광화문 일대 전광판을 활용한 미디어아트 프로젝트를 선보인다.

종로구가 제81주년 광복절을 맞아 이달 11일~17일 매시 8분에 광화문스퀘어 4개 전광판에서 ‘대한민국, 찬란하게 피어나다’ 주제의 특별 영상을 송출한다. 종로구 제공

구는 광복의 역사적 의미를 되새기고자 ‘광화문스퀘어 광복절 기념 미디어아트 프로젝트’를 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 프로젝트는 코리아나호텔(K-Vision), KT WEST(KT Square), 동아일보(Luux), 세광빌딩(lume Media) 등 광화문 일대 주요 전광판을 ‘광화문스퀘어 통합 미디어 플랫폼(GMP)’으로 묶어내는 동시 송출 퍼포먼스다.

영상은 ‘대한민국, 찬란하게 피어나다’를 주제로 제작됐다. 독립을 염원하던 국민의 함성에서 시작해 어제와 오늘을 가로지른 뒤 하나의 태극기로 모이는 흐름이다. 광복의 역사와 대한민국의 현재가 서로 맞닿아 있다는 것을 미디어아트로 표현했다.

영상은 이달 11일부터 17일까지 매시 8분에 만나볼 수 있다. 8분은 광복절이 있는 8월을 상징한다.

구는 종로가 지닌 역사적 공간특성에 첨단 미디어 환경을 접목해 국내외 관광객에게 광복의 의미를 알리고 광화문스퀘어만의 국경일 랜드마크 브랜딩을 한층 굳건히 하겠다는 구상이다.

유찬종 종로구청장은 “광화문스퀘어는 우리 역사·문화를 가장 현대적인 기술로 풀어낸 K미디어아트의 심장부”라며 “역사와 현재가 공존하는 종로에서 시민과 함께 광복을 기억하고 미래 세대에게 그 가치를 물려주기 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

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