하영 측, 증조부 친일 의혹에 "사실 무근"

배우 하영 측이 증조부의 친일 의혹에 대해 부인했다.

소속사 비스터스엔터테인먼트는 10일 "하영의 증조부는 안상호"라고 밝혔다.

배우 하영이 지난 6월 29일 오전 서울 강남구 폴렌느 서울에서 열린 아틀리에 오픈 기념 포토 행사에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

이어 증조부의 친일 행적 의혹에 대해서는 "사실 무근"이라고 했다.

하영은 7일 방송된 KBS 2TV 토크 예능물 '옥탑방의 문제아들'에서 "증조할아버지께서 일본 유학 후 한양에 최초로 서양식 병원을 개원하셨고 고종 황제도 진료하셨다"라고 밝혔다.

그러면서 할아버지·아버지·언니로 이어지는 4대 의사 가문임을 공개했다.

이후 일각에서는 과거 기사 등을 근거로 하영의 증조부 안상호의 친일 행적 의혹이 제기됐다.

하영은 넷플릭스 '중증외상센터', '참교육', '이런 엿 같은 사랑' 등에 출연하며 배우로서 입지를 넓히고 있다.

그는 서울예고, 이대 서양화과를 거쳐 미국 뉴욕 SVA 대학원 순수미술 석사 과정에 진학했지만 1년 만에 중퇴 후 배우로 데뷔했다.

안상호는 일본 유학 후 처음으로 양의학 병원을 개원한 인물로 알려졌다.

<뉴시스>

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