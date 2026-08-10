전체 물가 2.8%올랐는데 고등어는 7%↑…바다 온도, 밥상 물가 흔드나

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전체 소비자물가 상승률이 3개월 만에 2%대로 내려왔지만 고등어를 비롯한 수산물 가격은 그보다 빠르게 올랐다. 지난달 수산물 물가는 1년 전보다 3.9% 오른데 이어 고등어는 무려 7.0% 상승했다.

10일 해수부에 따르면 동해 표층 수온은 최근 10년 평균보다 1.4도 높았다. 다만 현재 고등어 가격을 이번 여름 고수온 하나로 설명할 수는 없는데, 국내외 어획 부진과 수입 가격, 환율, 금어기가 겹친 가운데 고수온이 앞으로 공급 불안을 더 키울 수 있다는 ‘기후플레이션’ 경고로 읽어야 한다는 분석이다.

◆ 전체 2.8% 오를 때 고등어는 7.0%

국가데이터처가 발표한 7월 소비자물가동향에 따르면 지난달 소비자물가지수는 1년 전보다 2.8% 올랐다. 4월 이후 석 달 만에 2%대로 내려왔지만 장바구니 속 수산물의 움직임은 달랐다.

반면 수산물 물가는 전년 동월 대비 3.9%, 생선·해산물 등 신선어개는 4.4% 상승했다. 이 가운데 고등어는 7.0% 올라 전체 물가 상승률의 2.5배였다. 한 달 전과 비교하면 수산물은 0.3% 내렸지만 1년 전보다는 높은 가격대가 이어진 것이다.

가격이 뛴 배경은 복합적이다. 국내 고등어 생산이 줄어든 데다 노르웨이의 어획 쿼터 축소와 환율 상승이 수입 가격을 밀어 올렸다. 여름철 금어기와 휴어기로 공급이 얇아지는 계절적 요인도 있다. 정부가 올해 상반기부터 고등어 수급을 별도로 점검한 이유다.

◆ 동해 수온, 최근 10년보다 1.4도 높아

기상청과 국립수산과학원이 낸 7월 연근해 선박 기상정보를 보면 6월 평균 표층 수온은 서해 19.4도, 남해 21.8도, 동해 21.6도였다. 최근 10년 평균과 비교해 각각 0.6도, 0.9도, 1.4도로 동해의 상승 폭이 가장 컸다.

고수온은 어종별 서식 수심과 이동 경로를 바꾸고 양식 생물의 스트레스와 폐사 위험을 높인다. 해양수산부는 올여름 우리 바다 평균 수온이 평년보다 약 1도 높을 것으로 보고 고수온 특보가 예년보다 일찍 발표될 가능성에 대비했다.

그렇지만 고수온 때문에 고등어 어획량이 곧바로 절반 가까이 줄었다고 단정할 자료는 확인되지 않는다.

국립수산과학원 자료에서 6월 고등어와 갈치 어획은 최근 5년 평균보다 부진했지만, 7월 고등어 어황 전망은 전년 수준이면서 평년보다 좋을 것으로 제시됐다. 갈치는 전년과 평년보다 부진할 것으로 예상됐다.

현재 가격 통계는 ‘고수온이 고등어 값을 7% 올렸다’는 단일 인과를 입증하지 않는다. 다만 이미 수입과 국내 생산 변동에 민감해진 수산물 공급망에 높은 수온이 추가 충격으로 들어오는 구조는 확인된다.

기후플레이션은 한 달의 폭염이 만든 단발성 급등이라기보다, 생산지와 어장·양식장의 불확실성이 반복해서 원가에 얹히는 현상에 가깝다.

◆ 비축물량 풀고 수입 고등어 2000t 확보

정부는 공급이 얇아지는 시기를 겨냥해 비축 수산물을 시장에 내놨다. 해양수산부는 5월20일부터 7월15일까지 명태 5500t, 고등어 1000t, 오징어 900t, 갈치 600t 등 모두 8000t을 방출했다. 정부는 소비자가격보다 최대 50% 낮게 공급한다는 계획이다.

고등어는 별도 수급 점검반을 가동하고 노르웨이산 약 2000t을 확보하기로 했다. 국내산뿐 아니라 수입산 가격도 오른 상황에서 공급선을 늘려 가격 충격을 줄이려는 조치다.

양식장 고수온 대응 예산도 늘었다. 액화산소 공급장치와 차광막 등 장비 지원 예산은 지난해 58억원에서 올해 76억원으로 31% 확대됐다. 조피볼락·넙치·전복 등 고수온 취약 품종의 가격 정보를 제공해 조기 출하도 유도한다.

◆ 밥상 물가의 변수 된 바다 온도

단기 방출과 할인은 당장의 소매가격을 누그러뜨릴 수 있지만 바다 온도를 낮추지는 못한다.

소비자에게 중요한 것은 고등어 한 품목의 등락보다 수산물 공급이 국내 어황, 해외 쿼터, 환율, 고수온이라는 여러 변수에 동시에 노출됐다는 점이다.

전문가는 “올해 고수온 피해 규모와 가을 이후 어획량은 아직 확정되지 않았다. 수산물 가격이 전체 물가보다 높은 흐름을 이어갈지는 8월 수온과 추석 전 수급, 주산지 어황을 함께 봐야 한다”고 밝혔다.

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