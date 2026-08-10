대구교통공사, 도시철도 최초 3년 연속 경영평가 1위 달성

대구교통공사는 행정안전부 주관 ‘2026년도 지방공기업 경영평가’에서 도시철도 분야 최초로 3년 연속 전국 1위를 달성했다고 10일 밝혔다.

대구도시철도 3호선 모노레일. 대구교통공사 제공

이번 성과는 인공지능(AI) 기반 디지털 전환(AX)을 중심으로 한 경영혁신을 비롯해 최고 수준의 안전관리, 재무건전성 강화, 환경∙사회∙투명경영, 사회가치경영(ESG), 고객만족, 청렴경영 등 전 분야에서 지속적인 혁신을 추진한 결과로 평가받고 있다.

공사는 지난해 AI를 단순한 업무지원 도구를 넘어 조직 전반의 업무 방식과 문화를 혁신하는 핵심 동력으로 삼아 디지털 전환(AX)을 본격 추진했다. 생성형 AI 기반 업무지원 시스템‘디트로(DTRO) AI’, 철도 운영 특화 AI ‘레일 지피티(Rail-GPT)’​를 비롯해 안전관리 시스템, 시설물 점검체계 고도화, 승무다이아 자동 편성 시스템 등을 구축했다.

안전 분야에서 공사는 창립 이래 최초로 2년 연속 무사고 및 철도안전사고 제로를 달성했다. 국토교통부 주관 철도안전관리수준평가에서는 동종기관 최초로 2년 연속 최우수 등급(A)을 획득했다. 또한 행정안전부 공공기관 재난관리평가에서 철도기관 최초로 5년 연속 우수 등급을 달성해 대통령 표창을 받았다. 국가핵심기반 재난관리평가에서도 2년 연속 우수로 대통령 표창을 수상하는 등 국내 최고 수준의 안전관리 역량을 인정받았다.

직원들이 3호선 유치선을 점검하고 있다. 대구교통공사 제공

경영혁신을 통한 재무성과도 돋보였다. 파나마 메트로 3호선 유지관리 및 기술컨설팅 사업을 통한 해외사업 수익 창출과 3호선 전동차 외부전면 랩핑광고 유치 등 적극적인 수익창출 노력을 통해 156억원의 수익 증대를 달성했다. 또한 부품 국산화와 에너지 절감 등 강도 높은 경영혁신을 통해 151억 원의 비용을 절감하며 재무건전성을 강화했다.

ESG 경영 분야에서도 우수한 성과를 이어갔다. 교통약자와 취약지역 주민의 이동권 보장을 위한 수요응답형 대중교통(DRT) 확대와 저출생 극복을 위한 사회적 가치 창출 노력을 인정받아 국가공헌대상 성평등가족부 장관상을 수상했다. 또한 에너지 절감 노력으로 한국에너지대상 국무총리 표창을, 녹색제품 의무구매 6년 연속 만점 달성으로 친환경 기술진흥 유공 장관 표창을 수상하는 등 환경과 사회적 가치실현을 위한 ESG 경영을 적극 추진했다.

서비스 품질과 조직문화 분야에서도 전국 최고 수준의 경쟁력을 입증했다. 국가고객만족도(NCSI) 17년 연속 전국 1위를 유지했으며, 직원 청렴도 13년 연속 우수 등급을 유지하여 시민과 직원 모두에게 신뢰받는 공기업으로 자리매김했다.

김기혁 공사 사장은“앞으로도 철저한 안전관리를 바탕으로 대한민국 최고의 대중교통 운영기관으로서 시민에게 더욱 안전하고 편리한 교통서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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