인천공항, T2 키네틱 미디어에 아나몰픽 적용…신규 미디어아트 상영

인천국제공항 제2여객터미널 키네틱 LED에서 상영 중인 ‘한-입만, K-팩맨’의 한 장면 (사진=㈜이지위드 제공)

인천국제공항이 제2여객터미널의 ‘키네틱 미디어(Kinetic Media)’ 시설에 아나몰픽 기술을 접목해 입국객들을 위한 미디어아트 상영을 시작했다. 제2여객터미널의 입국장 통로와 면세 구역, 제1여객터미널의 미디어타워를 포함한 여객터미널 내 미디어 매체 16종에서 총 23종의 신규 미디어아트 콘텐츠가 상영된다.

제2여객터미널 입국장 복도의 상영 콘텐츠인 '한-입만, K-팩맨'과 'The Pathways(더 패스웨이즈)'는 디스플레이 패널 자체의 움직임을 기반으로 입체감을 더한 작품이다.

'한-입만, K-팩맨'은 세계적으로 알려진 게임 ‘팩맨’의 기본 틀에 호랑이, 토끼, 한식 요소를 가미해 게임적 요소와 한국적 이미지를 결합했다.

또 다른 작품 'The Pathways'는 기계적인 패널의 돌출 움직임에 따라 배경 그래픽이 반응하며, 화면 내의 구슬들이 이동하는 궤적을 보여준다. 움직이는 구슬은 각국에서 온 여행자들을 의미하며, 이들이 화면에서 서로 교차하는 모습을 통해 여행자들의 여정과 만남을 상징적으로 표현했다.

제2여객터미널 1층 환영홀에 위치한 '휘영청 달 밝은 밤'은 보름달과 전통 장생도의 동물을 그래픽으로 표현해 방문객의 무사한 일정을 기원하는 메시지를 담고 있다.

면세 구역 스크린에서 상영되는 'K-Heritage의 환대'는 유네스코 세계유산에 등재된 국내 문화유산을 블록 장난감 형태로 묘사해 한국 문화유산을 친숙한 방식으로 표현했다.

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