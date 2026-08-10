‘2026 자율주행모빌리티산업전’, 25일 코엑스서 개막

‘2025 자율주행모빌리티산업전’ 컨퍼런스 모습 (사진=주최 측 제공)

피지컬 AI(Physical AI) 등 AI 기반 자율주행 기술을 다루는 ‘2026 자율주행모빌리티산업전(이하 AME)’이 오는 8월 25일부터 27일까지 서울 코엑스 B홀에서 열린다.

코엑스(사장 조상현), 한국자율주행산업협회(회장 조성환), 한국무역협회(회장 윤진식), 한국중견기업연합회(회장 최진식)가 공동 주최하는 AME는 자율주행 핵심 기술을 비롯해 AI 소프트웨어, 모빌리티 서비스, 무인 및 물류로봇, 기반 인프라 등 미래 모빌리티 산업 전반을 다루는 전문 전시회다.

올해로 3회째를 맞는 AME에는 오토노머스에이투지, 쏘카, 라이드플럭스, 에스더블유엠, 에스오에스랩 등 국내 자율주행 관련 기업들이 참가해 자율주행 분야의 기술과 서비스를 선보인다.

올해는 정밀지도(HD Map), 무인 및 물류로봇, 모빌리티 서비스 등 연관 산업으로 전시 품목을 확대하며 전시 영역을 넓혔다. AI, 데이터, 차량, 인프라, 서비스 등 관련 기술과 서비스를 함께 소개할 예정이다.

전시회와 함께 열리는 전문 컨퍼런스는 ‘코드를 넘어 지능으로: 자율주행 AI의 혁명(Code to Intelligence: The AI Revolution)’을 주제로 진행된다.

이번 컨퍼런스에서는 피지컬 AI(Physical AI), 현실의 물리 법칙을 학습하고 가상 세계를 창조하는 월드모델(World Model), 시각·언어·행동을 통합하는 VLA(Vision-Language-Action), 자율주행 파운데이션 모델을 비롯해 소프트웨어 중심 자동차 SDV(Software Defined Vehicle), AI 안전성, 규제 및 법제도, 상용화 전략 등 자율주행 산업의 주요 기술과 제도를 다룬다.

연사진으로는 엔비디아(NVIDIA), 퀄컴(Qualcomm), 현대자동차, 현대모비스, 카카오모빌리티, LG전자, HL클레무브 등 국내외 기업 관계자와 전문가들이 참여한다.

기조연설은 CES 2026에서 공개된 엔비디아 차세대 자율주행 AI 플랫폼 '알파마요(Alpamayo)'의 핵심 개발자이자 스탠포드대 교수 겸 엔비디아 AI 부문 시니어 디렉터인 마르코 파보네(Marco Pavone)가 맡는다. 그는 ‘피지컬 AI를 위한 추론 모델’을 주제로 차세대 자율주행 AI의 발전 방향과 산업적 가능성을 제시할 예정이다.

컨퍼런스 둘째 날에는 현대자동차 이경민 상무를 비롯해 현대모비스, 퀄컴의 자율주행 기술 전문가들이 데이터 기반 자율주행 개발과 SDV 플랫폼 전략을 발표한다. 마지막 날에는 카카오모빌리티 김진규 부사장과 HL클레무브 홍대건 CTO를 비롯한 자율주행 기업의 전문가들이 자율주행 서비스의 상용화 전략과 미래 모빌리티 관련 기술 및 사업 방향을 공유할 예정이다.

또한 산업통상부, 국토교통부, 한국교통안전공단, 한국법제연구원 등 정부 및 공공기관도 참여해 자율주행 상용화를 위한 정책과 제도 개선 방향을 논의하고 관련 산업계와 의견을 공유할 예정이다.

전시회와 컨퍼런스와 함께 해외 바이어 초청 수출상담회, 퓨처 모빌리티 IR 피칭데이, 자율주행 네트워킹 나잇, 해커톤 경진대회 등 산업 연계 프로그램을 진행해 참가기업들의 기술 교류와 투자, 수출, 기업 간 교류를 지원한다.

같은 기간 코엑스에서 열리는 ‘EV트렌드코리아 2026’, ‘2026 무인이동체 X 민군협력엑스포’와도 동시 개최된다. 전기차, 자율주행 및 드론 등 미래 모빌리티 분야를 연계한 ‘퓨처 모빌리티 위크 2026’으로 운영된다.

코엑스 관계자는 “AI 기술의 급격한 발전으로 자율주행 산업은 차량 중심에서 데이터와 소프트웨어 중심으로 빠르게 진화하고 있다”며 “AME 2026이 글로벌 자율주행 기술 트렌드와 산업 전략을 공유하고, 국내외 기업과 기관 간 협력을 촉진하여 자율주행 산업의 상용화를 앞당기는 대표 산업 플랫폼으로 자리매김하길 기대한다”고 전했다.

한편 AME 2026 전시회와 컨퍼런스 1차 사전등록은 8월 14일까지 공식 홈페이지에서 진행된다. 8월 14일까지 전시회 1차 사전등록을 완료하면 무료로 입장할 수 있다.

컨퍼런스 1일차와 2일차 유료 프로그램은 같은 기간 1차 사전등록 할인가가 적용되며, 3일차 컨퍼런스는 무료로 운영된다. 컨퍼런스는 한정된 좌석으로 운영돼 선착순 마감되며, 행사 프로그램 및 참가 신청에 관한 자세한 내용은 AME 2026 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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