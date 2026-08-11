“에어컨 틀 때 ‘이 버튼’ 하나 눌렀더니”… 전기요금 반토막 난 진짜 이유

리모컨으로 에어컨을 조작하며 시원한 바람이 불어오는 거실 모습. AI를 이용해 생성한 이미지

냉매 순환 원리와 전력 소비 절감법

이례적인 폭염이 기승을 부리면서 집집마다 에어컨 가동 시간이 길어지고 있다. 여름철 최대 고민은 단연 '전기요금 폭탄'이다.

11일 한국전력공사 등 공공 에너지 기관 자료에 따르면, 여름철 주택용 전력은 누진세가 적용되어 사용량이 늘어날수록 구간별 요금 단가가 최대 3배까지 뛰기 때문에 실효성 있는 절전 전략이 필수적이다.

많은 소비자가 전기요금을 아끼기 위해 '제습 모드'를 활용하지만, 전문가들은 정작 전기요금을 결정지어서 아껴주는 핵심 열쇠는 에어컨 리모컨에 숨겨진 '송풍(또는 청정) 버튼'이라고 입을 모은다.

전기료 결정짓는 실외기 컴프레서

에어컨이 소비하는 전력의 90% 이상은 바람을 내보내는 내부 팬이 아니라, 찬바람을 만들어내는 실외기 컴프레서(압축기) 작동에서 발생한다.

에어컨 실외기 가동 원리. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

실내 온도를 빠르게 낮춘 뒤 컴프레서의 가동률을 최소화하는 것이 절전의 핵심 원리다. 많은 이들이 제습 모드가 전기를 덜 먹는다고 믿지만, 제습 모드 역시 설정 온도를 맞추기 위해 실외기를 지속해서 가동하므로 냉방 모드와 전력 소비량에서 큰 차이가 없다.

이때 활용해야 할 기법이 바로 '냉방 후 송풍 전환'이다.

‘송풍’ 전환으로 잔여 냉기 200% 활용하기

방법은 간단하다. 에어컨을 처음 틀 때는 가장 낮춘 온도(18~20℃)와 강풍으로 실내를 빠르게 식힌다. 목표 온도에 도달하면 온도를 26℃ 이상으로 올리거나 ‘송풍 모드’로 전환하는 것이다.

에어컨 리모컨 디스플레이. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

송풍 모드는 실외기 컴프레서 작동을 멈추고 내부에 남은 열교환기(에바)의 잔여 냉기만을 팬으로 배출한다. 즉, 선풍기를 틀 때와 동일한 전력(약 20~30W)만 소비하면서도 열교환기에 남아있는 강력한 냉기를 실내로 내뿜어 쾌적한 온도를 오래 유지해 준다.

에어컨과 선풍기가 동시에 작동하며 거실 전체로 냉기가 순환하는 모습.기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

실제 한국에너지공단 등의 실험에 의하면, 이처럼 강풍 냉방 후 송풍 및 선풍기 회전을 조합할 경우 실외기 가동 시간이 대폭 줄어들어 전력 소비량을 최대 30~50%까지 절감하는 효과가 확인됐다.

곰팡이 냄새 잡는 제습·건축적 부가 효과

송풍 모드의 또 다른 핵심 이점은 ‘내부 건조’ 및 악취 예방이다. 에어컨 가동 직후 곧바로 전원을 꺼버리면 내부 열교환기에 결로로 인한 수분이 그대로 남아 곰팡이와 세균이 번식하기 쉬운 환경이 된다.

에어컨 끄기 전 15~20분간 송풍 모드를 작동시키면 내부 수분이 깔끔하게 증발하여, 에어컨 특유의 퀴퀴한 곰팡이 냄새를 근본적으로 차단할 수 있다.

화재 예방 및 실외기 주변 관리 수칙

실내 작동법 못지않게 중요한 것은 실외기 설치 환경이다. 행정안전부 재난연감에 따르면 여름철 에어컨 화재의 대부분은 실외기 과열 및 배선 불량에서 시작된다.

안전하게 설치·관리된 에어컨 실외기. 기사 이해를 돕기 위한 AI 이미지

실외기 통풍구가 꽉 막혀 있거나 먼지가 싸여 있으면 열 방출이 되지 않아 전력 효율이 급격히 떨어지고 화재 위험도 커진다. 실외기 주변은 최소 50cm 이상 공간을 확보하고, 뒷면 핀에 쌓인 먼지를 정기적으로 제거해 주는 것이 안전과 절전을 동시에 잡는 길이다.

에어컨 절약의 핵심은 ‘작동 온도를 어떻게 다스리느냐’와 ‘실외기를 얼마나 쉬게 하느냐’에 달려 있다. 초반 강풍 냉방 후 송풍 모드 전환, 그리고 선풍기 동시 활용이라는 단계별 조합을 적용한다면 올여름 무더위 속에서도 전기요금 부담을 덜 수 있을 것이다.

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