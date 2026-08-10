80세 이상 노인 4명 중 1명 ‘근감소증’…악력 줄었다면 '주의'

손아귀 힘(악력)이 떨어진 노인의 85% 상당은 노쇠 위험 요인인 근감소증을 앓는 것으로 나타났다. 80세 노인 이상 4명 중 1명이 이런 근감소증을 겪어 악력의 변화에 주의해야 한다는 지적이다.

질병관리청은 국민건강영양조사를 토대로 65세 이상 노인의 근감소증 현황과 악력 저하가 건강에 미치는 영향을 분석한 결과를 10일 발표했다.

질병관리청이 악력이 떨어진 노인 대다수가 근감소증을 앓고 있다는 분석 결과를 발표했다. 사진은 지하철을 타고 이동하는 노인들의 모습. 연합

분석 결과 연령별 근감소증 유병률은 65∼69세 노인이 4.4%, 70∼74세 7.5%, 75∼79세 9.4%, 80세 이상 26.9% 등이었다. 80세 이상에서는 4명 중 1명이 근감소증일 정도로 높았다.

악력 저하가 근감소증과 노년기 건강 회복력이 감소한 노쇠를 알리는 지표라는 사실도 확인됐다. 악력은 연령이 높아질수록 떨어졌다. 악력 저하군의 85.0%가 근감소증을 함께 겪었다. 악력 기능이 정상인 노인에게서는 근감소증이 전혀 나타나지 않았다는 게 질병청의 설명이다. 악력 저하는 악력계를 이용한 측정 결과가 일정 기준 미만(남자 28.0㎏·여자 18.0㎏)일 때 진단된다.

악력이 떨어진 노인은 정신건강도 취약한 것으로 파악됐다. 65∼74세 ‘전기 고령층’에서는 악력이 약해진 노인의 우울장애 유병률이 14.3%로, 악력 정상군 노인(2.0%)보다 7배 이상 높은 것으로 조사됐다. 전기 고령층 내 악력 저하군의 경우 음식 씹기에 불편함을 호소한 비율도 37.7%로 정상군(24.1%)보다 높았다.

75세 이상 ‘후기 고령층’에서는 신체활동 불균형도 나타났다. 악력 저하군에서 걷기 운동을 하지 않는 비율이 64.4%로 정상군(54.1%)보다 높았고, 저작 불편을 겪는 비율도 42.0%로 정상군(32.6%) 이상이었다.

임승관 질병청장은 “노쇠를 조기에 발견하고 관리하면 건강한 노년을 유지하는 데 큰 도움이 된다”며 “부모님을 뵐 때마다 손을 맞잡으며 악력의 변화를 살펴보고 식사나 활동량, 기분 변화에도 관심을 기울이는 게 좋다”고 밝혔다.

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