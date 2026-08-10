레버리지 대책후 변동성지수 19%↓…5월 이후 처음 70선 아래로

단일종목 레버리지·인버스 상품에 대한 당국의 보완대책이 시행된 지 불과 7거래일 만에 '한국형 공포지수'로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)가 20% 가까이 급락했다.



10일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 45분 현재 VKOSPI는 전장보다 5.71포인트(7.55%) 급락한 69.88을 나타내고 있다.

10일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 47.56p(0.76%) 오른 6306.33으로 상승 출발했다.

장중에는 최저가는 69.87이다.



금융당국의 레버리지 대책 이전인 지난달 30일(86.18포인트)과 비교하면 이후 7거래일 만에 16.30포인트(18.91%) 내린 것이다.



지난달 29일 장중 기록한 최근 고점인 93.27포인트에 비해선 23.39포인트(25.08%)나 낮다.



코스피200 옵션 가격에 반영된 향후 30일 기대 변동성을 연율화한 지표인 VKOSPI가 장중 70선 아래로 내려온 것은 지난 5월 28일 이후 처음이다.



올해 초까지만 해도 20포인트 대 후반이었던 VKOSPI는 이후 코스피 상승세가 가속하면서 급격히 수위를 높여왔다.



특히 코스피가 사상 처음으로 종가 기준 8,000선을 넘은 이후 5월 말 이후 오름세가 더욱 가팔라져 9천피 달성 시점인 6월 중순께에는 80∼90대를 오가고 있었다.



심지어 6월 29일에는 장중 97.99까지 치솟아 2008년 금융위기 이후 최고치를 경신했으며, 글로벌 반도체 조정으로 코스피가 장중 전고점(9,385.59·6월 19일) 대비 40% 가까이 급락하는데도 지난달 말까지 80선 위에서 고공행진을 지속했다.



삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660] 단 두 종목이 유가증권시장 전체 시가총액의 절반 이상을 차지하는 시장 쏠림 심화와, 해당 종목을 기초자산으로 하는 단일종목 레버리지 상품 출시가 극단적 변동성을 초래한 것으로 분석된다.



이에 금융당국은 지난달 31일 기본예탁금을 1천만원에서 3천만원으로 상향하고, 매도 대금이 실제 결제가 완료돼 현금이 입금되는 날(T+2) 예탁금으로 인정되도록 하는 등 보완대책을 시행했다.



대책 시행 전날인 지난달 30일 12조4천485억원에 이르렀던 단일종목 레버리지 거래대금은 이달 7일에는 8천452억원까지 급감했다.



반면, 코스피와 코스닥은 이 기간 각각 10.52%와 20.54% 상승, 최근 급락 이후 반등을 모색 중이다.

<연합>

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