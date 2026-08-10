일동 후디스펫, 고양이의 날 맞아 '집사 인증 모의고사' 이벤트

일동후디스의 반려동물 영양제 브랜드 후디스펫은 '세계 고양이의 날'을 맞아 오는 17일까지 '제1회 집사 인증 모의고사' 이벤트를 연다고 10일 밝혔다.



세계 고양이의 날은 고양이에 대한 인식을 개선하고 동물 복지 증진과 유기묘 입양을 장려하기 위해 2002년 국제동물복지기금(IFAW)이 제정한 국제 기념일이다.

반려동물 영양제 브랜드 후디스펫은 '세계 고양이의 날'을 맞아 17일까지 '제1회 집사 인증 모의고사' 이벤트를 연다. 일동후디스 제공

이를 기념한 이벤트에 참여하려는 보호자는 후디스펫 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤 이벤트 게시물에 퀴즈 정답과 반려묘 소개 글을 댓글로 남기면 된다.



추첨을 통해 '후디스펫 오메가케어'와 '후디스펫 유산균케어' 등 반려동물 영양제가 경품으로 제공된다.



일동후디스 관계자는 "반려묘 보호자들과 소통하고 건강관리에 대한 관심을 높이기 위해 이벤트를 기획했다"고 말했다.



한편, 세계 고양이의 날을 맞아 반려묘의 건강한 노화 관리 방법을 알리는 캠페인도 이어지고 있다.



글로벌 사료 브랜드 로얄캐닌은 오는 29일 스타필드 고양점 내 자사 브랜드숍에서 보호자 40여명을 초청해 반려동물의 건강한 노화를 위한 영양 관리법을 소개하는 오프라인 세미나를 개최할 예정이다.

<연합>

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