새 시즌 프로농구 10월 3일 스타트…개막전은 KCC-LG

프로농구 2026-2027시즌이 10월 3일 개막해 내년 4월 11일 막을 내린다.



프로농구 KBL은 팀당 54경기씩 총 270경기로 치러지는 이번 시즌 일정을 확정해 10일 발표했다.

프로농구 개막일 일정. KBL 제공



일정은 평일 1경기, 주말 3경기를 편성해 주당 11경기를 치르는 것을 원칙으로 짜였다.



공식 개막전은 10월 3일 오후 2시 부산사직체육관에서 열리는 부산 KCC와 창원 LG의 경기다.



같은 시각 고양 소노는 경기도 고양 소노 아레나에서 대구 한국가스공사를 상대로 홈 개막전을 치르며, 오후 4시 30분에는 안양 정관장이 경기도 안양 정관장 아레나에서 울산 현대모비스와 맞붙는다.



잠실실내체육관 철거로 이 구장을 홈으로 쓰던 서울 삼성은 서울 SK와 잠실학생체육관을 함께 사용한다.



SK는 BCL 아시아 참가로 약 2주간 경기가 없고, LG는 창원실내체육관 시설 개선 공사로 10월 한 달간 홈경기를 치르지 못한다.



정규시즌에 앞서 9월 24일부터 나흘간 시범경기 '오픈 매치 데이'가 열린다.



각 팀은 홈, 원정 1경기씩 총 2경기를 치르며, 홈경기장 공사 중인 LG는 원정 2경기만 소화한다.

<연합>

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