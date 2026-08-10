여권 만료 전인데 비행기 못 탔다?…출국 전 잔여기간, 귀국일부터 계산해야 [여행+]

여권 만료일이 지나지 않았더라도 해외여행 출발이 가로막힐 수 있다. 지난 6월 헝가리에서 출국하려던 한국인이 목적지 국가가 요구하는 여권 잔여 유효기간 6개월을 채우지 못해 항공기 탑승을 거부당했다. 해외로 출국하기 전 단순한 여권 만료일 확인을 넘어 최종 목적지와 경유국, 그리고 항공사의 여권 규정까지 확인할 필요가 있다.

◆ 헝가리 출발 단계서 막힌 한국인

외교부 해외안전여행에 따르면 지난 6월 29일 헝가리에서 제3국으로 출국하려던 우리 국민이 목적지 국가의 여권 잔여 유효기간 6개월 요건을 충족하지 못해 탑승을 거절당했다.

여권 자체는 만료되지 않았지만 입국하려는 국가의 자체 기준을 넘지 못한 대표적인 사례다.

10일 외교부에 따르면 국가마다 여권 잔여기간 기준은 상이하다. 유럽연합은 솅겐 지역 출국 예정일 기준으로 최소 3개월의 유효기간이 남아 있어야 한다고 규정한다.

반면 미주, 아시아, 중동 및 비솅겐 유럽의 다수 국가는 입국일이나 출국 예정일 기준으로 6개월을 요구한다.

일부 국가는 체류 기간만 남아 있어도 입국을 허용하지만 예외 규정이 많아 개인의 기억이나 짐작에 의존하는 것은 매우 위험하다.

경유 일정도 중요한 변수다. 공항 밖으로 나가지 않는 단순 환승이라도 항공권이 분리되어 수하물을 다시 부치거나 입국 심사를 거쳐야 한다면 경유국의 유효기간 요건이 엄격하게 적용된다.

이 과정에서 항공사는 목적지 입국이 거부될 경우 승객을 출발지로 다시 송환해야 하는 행정적, 금전적 책임이 발생하므로 정부 기준보다 훨씬 보수적으로 탑승 허용 여부를 판단한다.

◆ ‘6개월 남았나’보다 귀국일까지 계산

출국 준비의 기준일은 현재 시점이 아니라 귀국 예정일로 삼아야 한다.

여행 도중 잔여기간이 기준일 아래로 떨어지는 일정이라면 항공권을 결제하기 전 여권부터 갱신하는 것이 가장 안전한 방법이다.

특히 장거리 여행이나 여러 국가를 순회하는 일정은 최종 목적지, 경유국, 항공사 규정 순으로 꼼꼼히 확인해야 한다.

여권 유효기간과 비자 유효기간은 별개의 문제다. 비자 유효기간이 충분히 남아 있더라도 여권 자체의 잔여기간이 목적지 기준에 미달하면 탑승이나 입국이 거부된다.

새 여권을 발급받을 경우 기존 여권에 부착된 비자나 전자 여행허가의 승계 여부도 국가별로 다르므로 반드시 재확인이 필요하다.

규정 확인은 목적지 주한 공관, 외교부 해외안전여행, 이용 항공사의 출입국 안내 순으로 진행하는 것이 정확하다.

이때 인터넷 검색으로 얻은 과거 여행 후기나 예약 사이트의 요약본만 맹신해서는 안 된다.

외교 및 출입국 규정은 수시로 변경될 수 있으며, 같은 국가라도 여권 종류와 체류 목적에 따라 입국 조건이 달라지기 때문이다.

◆ 기념도장·낙서도 ‘훼손 여권’ 될 수 있어

여권 유효기간이 충분하더라도 여권의 물리적 상태가 불량하면 출입국 과정에서 제재를 받는다.

외교부는 여권 사증란에 메모를 하거나 기념도장을 찍는 행위, 페이지를 임의로 뜯어내는 행위, 신원정보면 얼룩, 표지 손상 등을 모두 훼손 여권으로 규정하고 있다.

여권이 훼손되면 출입국 심사에서 위조 및 변조 여부를 기계적으로 판독하기 어려워진다. 따라서 여행지 관광시설에서 제공하는 기념도장은 여권에 절대 찍지 말아야 한다.

공식 출입국 도장이 아닌 임의의 표시가 발견되면 항공권 발권이 제한되거나 해당 국가 출입국이 거부될 수 있다.

기념도장은 개인 수첩에 따로 받아야 하며, 젖은 여권을 임의로 말려 사용하거나 찢어진 페이지를 테이프로 붙이는 등의 수선 행위도 금물이다.

또 최근 발급되는 전자여권은 내부에 전자칩이 내장되어 있어 외관상 멀쩡해 보여도 인식 오류가 발생할 수 있다.

출국 전 신원정보면의 사진과 글자가 선명한지, 찢김이나 낙서가 없는지, 표지가 심하게 휘거나 젖지 않았는지 반드시 점검해야 한다.

◆ 전 세계 상당수 국가 ‘최소 6개월 잔여기간 요구’

한편 국제항공운송협회(IATA)가 운영하는 여권 및 비자 정보 시스템인 타임애틱(Timatic)에 따르면 전 세계 상당수 국가가 외국인 입국 시 최소 6개월의 여권 잔여 유효기간을 의무화하고 있다.

이는 여행객이 예상치 못한 사고나 질병으로 체류 기간이 연장될 경우를 대비한 국제적인 출입국 관리 관행이다.

전 세계 주요 항공사들은 탑승 수속 시 이 타임애틱 전산망을 통해 승객의 입국 가능 여부를 실시간으로 조회한다.

해당 시스템에서 요건 미달로 부적격 판정이 나오면 항공사 직원의 재량과 무관하게 시스템상 항공권 발권 자체가 원천 차단된다.

따라서 출국 전 IATA 트래블 센터 웹사이트나 외교부 포털을 통해 본인의 여권 상태와 목적지의 최신 출입국 요건을 미리 대조해보는 게 좋다.

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