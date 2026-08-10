방탄에 북미 들썩… 토론토엔 'BTS대로'·美주지사는 "정말 대박"

그룹 방탄소년단(BTS)의 새 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)이 연일 흥행을 거듭하면서 북미 지역에서 팀의 이름을 딴 도로가 추진되고, 주지사가 직접 환영 메시지를 내는 등 지방정부 차원의 호응이 이어지고 있다.



10일 가요계에 따르면 캐나다 토론토 시의회는 방탄소년단의 콘서트 개최를 계기로 오는 21일(이하 현지시간)부터 다음 달 23일까지 시내 도로 일부 구간을 'BTS 대로'(BTS Boulevard)로 명명하는 안건을 최근 심의·의결했다.

BTS. 빅히트뮤직 제공

이달 뉴욕을 시작으로 북미 투어를 진행 중인 방탄소년단은 오는 10∼11일 미국 볼티모어 M&T 뱅크 스타디움, 15∼16일 알링턴 AT&T 스타디움, 22∼23일 캐나다 토론토 로저스 스타디움 등을 찾는다.



토론토 시의회는 이 밖에도 현지 콘서트가 열리는 22∼23일을 '방탄소년단 주말'(BTS Weekend)로 공식 선포해달라고 시 당국에 요청하기로 했다.



이에 대해 소속사 빅히트뮤직 관계자는 "(도로 명명과 방탄소년단 주말 선포 관련) 토론토 측에서 지식재산권(IP) 사용 승인 문의를 한 것이 맞으며, 이에 대해 논의 중"이라고 밝혔다.



볼티모어가 속한 미국 메릴랜드주(州) 주지사는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 방탄소년단의 공연 개최를 환영하는 메시지를 냈다.

방탄소년단(BTS) 환영 영상을 게재한 웨스 무어 미국 메릴랜드 주지사.

웨스 무어 주지사 SNS 캡처



웨스 무어 메릴랜드 주지사는 SNS에 게재한 영상을 통해 "7명이 함께하는 하나의 목표는 서로 다른 문화, 지역, 언어라는 장벽을 넘어 세상을 하나로 모으는 것"이라며 "이것은 정말 대박"이라고 말했다.



무어 주지사는 특히 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국 일곱 멤버의 이름을 일일이 호명한 뒤 "볼티모어에 오신 것을 환영한다. 모든 BTS '아미'(팬덤명) 여러분들 소리 질러!"라고 덧붙였다.



그는 이히 영상에 영어는 물론 한국어 자막도 삽입해 눈길을 끌었다.



방탄소년단은 올해 4월 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 K팝 사상 최대 규모의 월드투어 '아리랑'을 열며 가는 곳마다 화제를 뿌리고 다.



멕시코시티에서는 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 멤버들에게 기념패를 수여했고, 파리에서는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부부가 공연을 관람했다.



또한 미국 텍사스주 엘 파소 카운티는 방탄소년단에게 '에스티마도 아미고'(소중한 친구) 상을 수여하고, 공연일을 '엘 파소 BTS 주말'(El Paso BTS Weekend)로 선포했다.

<연합>

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