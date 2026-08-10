정연, JYP 떠나 친언니와 같은 소속사 "트와이스 지킬 것"

K-팝 간판 걸그룹 '트와이스(TWICE)' 멤버 정연(유정연)이 11년간 동행한 JYP엔터테인먼트를 떠나 친언니 공승연과 같은 소속사에 몸 담는다.

바로엔터테인먼트는 10일 "정연과 전속계약을 맺었다. 연기에 대한 진정성 있는 태도와 진심에 깊이 공감했다"고 밝혔다.

트와이스 정연 일본 도쿄 국립경기장 공연. JYP엔터테인먼트 제공

이어 "글로벌 존재감을 바탕으로 배우로서의 새로운 도전은 물론, 트와이스 그룹 활동 역시 원활히 이어나갈 수 있도록 다방면에서 아낌없이 지원할 것"이라고 덧붙였다.

바로엔터엔 공승연을 비롯해 진구, 변우석, 이유미, 이채민 등이 소속됐다.

정연 또한 이날 공식 소셜 미디어를 통해 자필 편지를 공개하며 소회를 밝혔다. 그는 "10대 시절부터 오랜 시간을 함께했던 JYP를 떠나 새로운 곳에서 또 다른 시작을 하려 한다"며 "익숙한 환경을 떠나는 것이 두렵기도 했으나, 믿어준 멤버들과 팬덤 '원스'가 있었기에 용기를 낼 수 있었다"고 전했다.

특히 향후 그룹 행보와 관련해서는 트와이스 활동을 최우선으로 두겠다는 뜻을 분명히 했다. 정연은 "보금자리를 옮겨 새로운 도전에 나서지만, 제 삶의 가장 큰 중심인 트와이스는 변함없이 지켜나갈 것"이라며 "트와이스 멤버로서 팬들 앞에 서는 일은 언제나 첫 번째 순위"라고 강조했다.

2015년 트와이스로 데뷔한 정연은 이 팀의 글로벌 활약을 함께 했다. 이번 전속계약을 시작으로 배우로서의 활동 영역을 넓힌다. 트와이스는 지난 2022년 멤버 전원 JYP와 재계약을 체결했다. 최근 계약 재논의 시점을 맞아 일부 멤버들이 JYP를 떠날 것으로 알려졌다.

<뉴시스>

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