매일유업 연유탱크서 숨진 채 발견된 근로자…“깊은 애도”

매일유업이 평택공장에서 근로자 1명이 숨지고 1명이 다친 사고와 관련 공식 사과했다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사에 나섰다.

매일유업 공장 전경. 매일유업 제공

매일유업은 10일 이인기 대표이사 명의의 사과문을 내고 “평택공장에서 발생한 사고로 소중한 생명을 잃은 구성원과 유가족분들께 깊은 애도와 진심 어린 사과의 말씀을 드린다”고 밝혔다.

이어 “모든 조사 과정에 적극적으로 협조하고 이번 사고로 피해를 입은 구성원과 유가족에 대한 지원을 최우선으로 하겠다”며 “치료 중인 구성원의 조속한 회복을 위해 회사 차원의 지원을 다하겠다”고 약속했다.

재발 방지를 위한 안전관리 강화도 약속했다. 회사는 “철저한 사고 경위 파악과 관계기관 조사 결과를 바탕으로 같은 사고가 재발하지 않도록 현장 안전관리 체계를 재점검하고 필요한 모든 조치를 다하겠다”고 강조했다.

평택경찰서 등에 따르면 전날 오후 3시쯤 경기도 평택시 진위면에 있는 매일유업 평택공장 내 연유 저장탱크에서 50대 근로자 2명이 쓰러진 채 발견됐다.

이들은 병원으로 옮겨졌으나 1명은 숨졌고, 다른 1명은 경상을 입고 병원에 입원해 치료받고 있다.

이들이 발견된 곳은 높이 3.4ｍ, 지름 1.9ｍ 크기의 연유 저장 탱크 안이다. 탱크 내부는 환기가 쉽지 않은 밀폐공간으로, 내부 찌꺼기가 부패하거나 세척제를 사용할 경우 산소가 급격히 소모되고 유해가스가 축적될 위험이 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 이들이 밀폐된 탱크 내부를 청소하던 중 산소 결핍 등에 의해 질식해 쓰러졌을 가능성이 있는 것으로 보고 있다. 추락이나 기계 끼임 같은 물리적 외상은 발견되지 않았다.

경찰은 공장 관계자 등을 상대로 구체적인 작업 내용과 사고 경위, 안전 수칙 준수 여부 등을 조사하는 한편 숨진 근로자의 부검을 통해 정확한 사인을 파악할 방침이다.

사고 직후 해당 공정은 가동을 중단한 상태다.

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