‘버스 하우스’ 논란에 결국…황희 “청년세대와 국민께 진심으로 사과”

황희 더불어민주당 의원이 폐기되는 버스를 주거 공간으로 개조해 청년들에게 제공하자는 이른바 ‘버스-하우스’ 구상을 둘러싼 논란이 커지자 공식 사과했다.

황희 더불어민주당 의원이 16일 서울 중구 대한상공회의소에서 '새로운 전쟁의 시대, K방산의 현재와 미래'를 주제로 열린 '시대포럼'에서 축사를 하고 있다. 뉴스1

황 의원은 10일 페이스북을 통해 “버스 하우스 제안에 대해 청년 세대와 국민 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “본 의도와 달리 청년 세대와 국민 여러분께 큰 심려와 실망을 끼쳐드린 점, 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 밝혔다.

황 의원은 해당 제안이 정부 주도의 주택 공급까지 발생하는 시차를 보완하고, 저소득층 청년들의 임시 주거비 부담을 줄이기 위한 아이디어였다고 강조했다.

그러면서 “최근 신속한 주거 공간 마련 방안을 고민하는 과정에서 아이디어 차원으로 제안했던 청년 단기 주거 프로그램, 이른바 ‘버스 하우스’에 대해 말씀드리고자 한다”며 “해당 제안은 정부 주도 주택 공급의 시차를 보완하고, 저소득층 청년들의 극심한 임시 주거비 부담을 단기적으로 조금이라도 덜어보고자 하는 고민에서 출발한 아이디어였다”고 설명했다.

황 의원은 “그러나 이유 여하를 막론하고, 청년들이 현장에서 직면한 주거 문제의 엄중함을 깊이 헤아리지 못했다”며 “주거 당사자인 청년들의 마음을 세심히 살피지 못해, 상처와 실망감을 드린 점에 대해 무거운 책임을 느낀다”고 했다.

이어 “이번 일을 계기로 청년들의 현실적인 목소리에 더욱 귀 기울이고, 보다 실질적이고 완성도 높은 주거 혁신 방안을 마련하는 데 전력을 다하겠다”며 “다시 한 번 국민 여러분과 청년 세대에게 진심으로 사과의 말씀을 올린다”고 덧붙였다.

앞서 황 의원은 지난 7일 페이스북에 ‘버스 하우스’ 구상을 공개했다. 그는 “폐기되는 버스를 주거 공간으로 리모델링하고, 대학가 청년들의 단기성 주거 공간으로 제공하는 프로그램을 제안해 본다”며 “청년들이 안정된 주택을 마련하기 전 단계까지 임시 주거 공간으로 활용할 수 있고, 아울러 신속하게 공급할 수 있는 장점이 있어 충분히 검토할 가치는 있다”고 했다.

하지만 해당 제안 이후 야당 등을 중심으로 비판이 이어졌다. 일각에서는 이를 두고 “정책적 무지”, “청년들 가슴에 못을 박은 망언”이라는 강한 비판도 제기됐다. 논란이 확산하자 황 의원은 게시물을 삭제하고 해명 글을 올렸지만, 이후 해당 글까지 삭제했다.

황 의원은 이후 새로운 주택 공급 방안으로 ‘주교 복합개발’을 제시했다. 그는 “주택 공급책으로 주교 복합개발을 제안한다”며 “주교 복합 개념은 학교와 주택의 복합개발”이라고 설명했다.

이어 “도시가 이미 완성된 지금 같은 시기에는 한 곳에 주택을 다량 공급하는 것이 부적절하다”고 주장하며 학교와 주택을 결합하는 방식의 주거 공급 필요성을 제기했다.

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