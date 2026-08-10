‘아주 오래된 연인들’ 015B, 29일 제주문예회관 공연

‘아주 오래된 연인들’, ‘신인류의 사랑’ 등 1990년대를 풍미한 그룹 015B가 제주 무대에 오른다.

10일 제주도 문화예술진흥원에 따르면 29일 오후 5시 제주문예회관 대극장에서 기획공연 ‘JEJU PLAYLIST 2026 Vol.2 그때 - 015B’가 열린다.

제주도 문화예술진흥원 015B 콘서트 포스터. 제주도 제공

공연에는 015B의 장호일과 오랜 시간 015B의 음악을 함께해 온 이장우, HEX가 출연한다.

‘아주 오래된 연인들’, ‘친구와 연인’, ‘신인류의 사랑’ 등 대표곡을 원곡의 편곡을 살린 라이브로 선보인다.

‘JEJU PLAYLIST’는 시대를 대표하는 가수의 음악으로 관객의 추억과 감성을 되살리기 위해 문화예술진흥원이 기획한 공연 시리즈로 이번이 두 번째 무대다.

도 문화예술진흥원은 섬이라는 지리적 여건으로 다른 지역에 비해 다양한 공연을 접할 기회가 상대적으로 제한적인 도민들에게 수준 높은 공연을 비교적 저렴한 가격에 제공하기 위해 기획공연을 이어가고 있다.

관람료는 1층 2만원, 2층 1만5000원이며 초등학생 이상 관람할 수 있다.

기획공연 관람료는 ‘제주도 문예회관 운영 조례’에 따라 공연 규모 등을 고려해 정한다.

예매는 12일 오후 2시부터 시작하며 자세한 사항은 제주도 문화예술진흥원 누리집에서 확인할 수 있다.

이희진 제주도 문화예술진흥원장은 “015B의 노래는 여러 세대가 각자의 시절을 겹쳐 듣는 곡들”이라며 “앞으로도 장르를 넓혀가며 도민이 가까이에서 좋은 공연을 만날 수 있도록 무대를 준비하겠다"고 말했다.

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