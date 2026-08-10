김희재, 9월 7일 정규 3집 ‘REVERB’ 발표…2년 6개월 만의 귀환

가수 김희재가 오는 9월 7일 새 정규앨범을 들고 팬들 곁으로 돌아온다.

최근 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 김희재의 정규 3집 ‘REVERB(리버브)’의 컴백 일정을 담은 타임테이블이 공개됐다고 전해진다. 이를 통해 오는 9월 7일 세 번째 정규앨범을 정식 발매한다는 소식이 알려지며 본격적으로 컴백 카운트다운을 시작했다.

가수 김희재. 그레이스이엔엠 제공

공개된 일정표를 살펴보면 김희재는 새 앨범의 예약 판매를 시작한 후 10일 무드 보드를 공개하며 신보가 가진 분위기를 먼저 소개한다. 이어 12일을 시작으로 19일까지 모두 네 차례에 걸쳐 콘셉트 포토를 순차적으로 선보인다. 다양한 콘텐츠를 통해 앨범의 콘셉트와 비주얼을 단계적으로 공개하면서 컴백에 대한 관심을 높인다는 계획이다.

앨범에 수록된 곡들을 미리 엿볼 수 있다. 21일에는 트랙리스트가 공개되며 신곡에 대한 구체적인 정보가 전해진다. 이후 24일과 28일에는 프리뷰 클립이 공개되고, 31일에는 하이라이트 메들리가 팬들을 만난다. 발매를 사흘 앞둔 9월 4일에는 타이틀곡 뮤직비디오 티저까지 공개될 예정이어서 앨범 발매 전까지 촘촘한 프로모션이 이어질 전망이다.

이번 앨범의 제목인 ‘REVERB’는 소리가 울려 퍼진 뒤 남는 ‘잔향’과 ‘울림’을 의미한다. 앨범명에 담긴 의미처럼 김희재가 이번 신보를 통해 한층 깊어진 감성을 들려줄 수 있을지 관심이 쏠린다.

가수 김희재가 오는 9월 7일 새 정규앨범을 들고 팬들 곁으로 돌아온다. 그레이스이엔엠

김희재의 정규앨범 컴백은 2024년 3월 정규 2집 ‘희로애락(喜怒哀樂)’ 이후 약 2년 6개월 만이다. 그동안 김희재는 특유의 탄탄한 가창력과 무대 위 퍼포먼스, 곡에 감정을 섬세하게 담아내는 표현력으로 사랑받아왔다.

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