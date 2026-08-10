연 20만명 찾는 일본 ‘토끼섬’서 멧돼지가 토끼 공격

관광지로 유명한 일본의 ‘토끼섬’에서 멧돼지가 살아 있는 토끼를 공격하는 모습이 관찰됐다. 연구진은 관광객이 남긴 먹이와 높은 토끼 개체 밀도가 멧돼지와 토끼의 접촉을 늘린 것으로 분석했다.

미국 피플과 일본 요미우리신문 등에 따르면 일본 히로시마현 다케하라시 오쿠노시마에서 멧돼지가 관광객들이 토끼에게 주고 남긴 먹이를 먹거나 토끼 사체를 뒤지는 모습이 관찰됐다. 일부 멧돼지는 살아 있는 토끼를 공격하기도 했다.

후쿠시마대와 구레공업고등전문학교 공동 연구진은 2024년 3월 페리 선착장 인근에서 멧돼지가 수컷 토끼를 공격한 뒤 입에 문 채 숲으로 이동하는 모습을 확인했다. 현장에서는 멧돼지에게 잡아먹힌 것으로 추정되는 토끼 사체도 발견됐다.

사진은 해당 기사 내용과 직접적인 관계 없음. 픽사베이

가네코 신고 후쿠시마대 보전생태학 교수는 “살아 있는 토끼를 멧돼지가 잡아먹었다는 이야기를 처음 들었을 때 놀랐다”며 “멧돼지는 동물 사체를 먹는 것으로 알려졌지만, 일반적으로 살아 있는 먹이를 적극적으로 사냥하는 동물로 여겨지지는 않는다”고 말했다.

연구진은 관광객이 남긴 먹이가 멧돼지를 토끼가 밀집한 지역으로 유인했을 가능성에 주목했다. 가네코 교수는 “관광객이 남긴 먹이가 토끼가 많이 사는 지역으로 멧돼지를 끌어들이고 있을 수 있다”며 “토끼 개체 수가 많아지면 토끼 사체가 늘고 두 종이 만나는 빈도도 높아질 것”이라고 설명했다.

오쿠노시마는 세토나이카이 국립공원에 있는 둘레 약 4㎞의 섬으로, 1970년대 외부에서 유입된 집토끼가 야생화하면서 현재 수백 마리가 서식하는 것으로 알려졌다. ‘토끼섬’으로 불리면서 연간 약 20만명의 관광객이 찾는 관광지가 됐다.

원래 오쿠노시마에는 멧돼지가 없었지만 약 15년 전부터 출몰하기 시작했다. 일본 환경성은 멧돼지가 바다를 헤엄쳐 섬으로 건너온 뒤 관광객들이 토끼에게 주고 남긴 채소 등을 먹으면서 정착한 것으로 보고 있다. 까마귀와 검은솔개 역시 관광객이 남긴 먹이나 동물 사체를 먹는 모습이 관찰됐다.

연구진은 이번 사례가 단순히 멧돼지의 이상 행동에 그치지 않고 야생동물 관광과 먹이 주기가 섬의 생태계에 변화를 일으킬 수 있다는 점을 보여준다고 지적했다. 이에 일본 환경성과 현지 관광협회 등은 관광객들에게 토끼가 먹이를 모두 먹을 때까지 지켜보고 남은 먹이는 가져가도록 안내하고 있다.

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