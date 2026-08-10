제주 바다를 레저 맛집으로… 해양레저 스포츠 페스티벌 12일 개막

시원한 바람을 가르며 윈드서핑 등 다양한 해양레저 스포츠를 무료로 배우고 체험할 수 있는 ‘2026 제주 해양레저 스포츠 페스티벌’이 12일부터 16일까지 제주시 이호테우해수욕장에서 열린다.

10일 제주도에 따르면 올해로 5회째를 맞는 이번 페스티벌은 온 가족이 윈드서핑, 패들보드, 서핑보드, 카약, 딩기요트 등 다양한 종목의 해양레저 스포츠를 무료로 배우고 체험할 수 있는 행사다.

지난 8일 제주시 이호테우해수욕장에서 피서객들이 해양 레저 스포츠를 즐기고 있다.

체험 프로그램은 12일부터 15일까지 오전·오후로 나눠 진행하며 하루 100명, 나흘간 총 400명이 참여할 수 있다. 접수는 당일 현장에서 가능하다.

교육은 생활체육지도자와 제주도윈드서핑협회 지도자 등 종목별 전문가 두 명이 강사로 나선다.

16일에는 패들링(보드 노젓기) 대회와 세일링(바람타기) 대회가 열린다. 참가 신청은 당일 현장에서 가능하다.

행사 기간에는 종합상황실을 운영하고 안전관리 요원 19명을 배치한다.

제주도는 제주 해양레저 스포츠 페스티벌을 도민·관광객이 함께 즐기는 대표 여름 축제로 키워나갈 계획이다.

김종수 제주도 해양수산국장은 “제주 해양레저 스포츠 페스티벌은 도민과 관광객 누구나 부담 없이 해양레저를 즐길 수 있도록 마련한 체험형 행사”라며 “많은 참여가 예상되는 만큼 안전을 최우선으로 철저히 준비해 나가겠다”고 말했다.

체험 프로그램·대회 참여 문의(☎064-757-5000)

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