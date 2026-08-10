170억뷰 ‘아기상어’ 영상 소년, 가수 ‘베이비샤크보이’로 돌아온다

전 세계 유튜브 조회 수 1위를 기록한 ‘핑크퐁 아기상어 체조’ 영상에 출연했던 소년이 가수로 데뷔한다.

더핑크퐁컴퍼니는 ‘핑크퐁 아기상어 체조’ 영상 속 소년이 ‘베이비샤크보이(Baby Shark Boy)’라는 이름으로 오는 20일 첫 디지털 싱글 ‘WAVE’를 발매한다고 10일 밝혔다.

10년 전 '핑크퐁 아기상어 체조' 출연 모습(왼쪽)과 베이비샤크보이. 더핑크퐁컴퍼니 제공

‘핑크퐁 아기상어 체조’는 2016년 공개된 영상으로, 아기상어 캐릭터와 어린이들이 노래에 맞춰 춤과 동작을 따라 하는 콘텐츠다. 현재 누적 조회 수 170억 회를 넘어선 것으로 집계됐으며, 69개월 연속 전 세계 유튜브 조회 수 1위를 기록하고 있다. 베이비샤크보이는 이 영상에서 아기상어 캐릭터와 함께 춤을 추는 어린이로 출연한 바 있다.

이번에 공개되는 첫 싱글 ‘WAVE’에는 베이비샤크보이가 작사에 참여했다. 해당 곡은 어린 시절 ‘아기상어’ 영상에 출연했던 경험과 성장 과정에서 느낀 감정을 바탕으로 새로운 출발에 대한 이야기를 담았다. 그룹 몬스타엑스의 주헌이 피처링으로 참여했다.

베이비샤크보이는 데뷔를 앞두고 “어린 시절 출연한 영상을 지금까지 기억해주신다는 사실에 늘 감사했다”며 “10년 전 아기상어 옆에서 춤을 췄다면, 이제는 내 목소리와 직접 쓴 이야기를 들려주고 싶었다”고 밝혔다.

더핑크퐁컴퍼니는 음원 발매와 함께 베이비샤크보이의 성장 과정을 담은 콘텐츠도 공개할 예정이다. 어린 시절 ‘아기상어’ 영상 출연 당시 모습과 현재 모습을 비교하는 비하인드 다큐멘터리 ‘WAVE: 소년의 기록’도 선보인다.

베이비샤크보이의 첫 싱글 ‘WAVE’는 오는 20일 낮 12시 국내외 주요 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

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