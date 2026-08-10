토니안, 중국 선전 팬미팅 성료…“모든 순간이 소중한 추억”

그룹 H.O.T. 멤버 토니안이 중국 선전에서 팬미팅을 개최해 현지 팬들과 만남을 가졌다. 상하이에 이어 선전에서도 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어내며 오랜 시간 이어진 글로벌 인기를 다시 한번 확인했다. 아이언뮤즈

토니안은 최근 중국 선전에서 ‘TONY’S LOUNGE in SHENZHEN(토니스 라운지 인 선전)’을 열어 팬들과 만났다. 이번 행사는 토니안의 과거 활동을 추억하는 시간부터 최근 근황을 공유하는 자리까지 폭넓은 이야기로 꾸며져 팬들과 가까이 호흡하는 시간이 됐다.

현장에서 토니안은 다양한 게임을 통해 팬들과 소통했다. 그는 사운드 퀴즈를 비롯해 사투리 대잔치, ‘몸으로 말해요’ 등으로 유쾌한 모습을 보여줬다. 이어 리얼 프로필과 진실게임 코너에서는 재치 있는 입담을 선보였다고. 단순한 공연을 넘어 팬들과 직접 교감할 수 있는 프로그램을 다양하게 마련해 풍성한 팬미팅을 완성했다.

그룹 H.O.T. 멤버 토니안이 중국 선전에서 팬미팅을 개최해 현지 팬들과 만남을 가졌다. 상하이에 이어 선전에서도 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어내며 오랜 시간 이어진 글로벌 인기를 다시 한번 확인했다. 아이언뮤즈

그룹 H.O.T. 멤버 토니안이 중국 선전에서 팬미팅을 개최해 현지 팬들과 만남을 가졌다. 상하이에 이어 선전에서도 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어내며 오랜 시간 이어진 글로벌 인기를 다시 한번 확인했다. 아이언뮤즈

팬들과 만남을 마친 토니안은 감사의 마음도 전했다. 그는 “오랜 시간 변함없이 저를 기다려주시고 응원해 주신 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”고 자신을 기다리고 응원해 준 팬들에게 고마움을 표했다.

이어 “상하이와 선전에서 여러분과 함께한 모든 순간이 소중한 추억으로 남았고, 더 좋은 모습으로 자주 찾아뵐 수 있도록 노력하겠다”고 말해 중국에서의 순간들을 소중한 추억으로 남겼다. 또한 “다시 만날 그날까지 모두 건강하시고 행복하시길 바라겠다”며 팬들의 건강과 행복을 바란다는 메시지를 전했다.

그룹 H.O.T. 멤버 토니안이 중국 선전에서 팬미팅을 개최해 현지 팬들과 만남을 가졌다. 상하이에 이어 선전에서도 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어내며 오랜 시간 이어진 글로벌 인기를 다시 한번 확인했다. 아이언뮤즈

이번 선전 팬미팅은 토니안이 중국 현지에서 이어간 팬들과의 만남이라는 점에서 의미를 더했다. 토니안은 올해 4월 상하이에서 팬미팅을 진행한 데 이어 선전까지 방문하며 중국 팬들과 만남의 자리를 확대했다.

한편 토니안은 지난히 11월 비웨이브 엔터테인먼트에서 새로운 둥지를 틀었다.

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