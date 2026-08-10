검색

공영홈쇼핑, 중소벤처기업인증원 ISO 37001∙37301 통합인증

입력 :
세종=이승주 기자 joo47@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

윤리경영체계 적정성 검증

중소벤처기업인증원은 공영홈쇼핑이 윤리경영의 대표적인 국제표준 ISO 37001(부패방지경영시스템)과 ISO 37301(규범준수경영시스템) 통합 인증을 획득했다고 10일 밝혔다.

 

중소벤처기업인증은 지난 7일 서울 마포구 상암동 공영홈쇼핑 본사에서 엄진엽 원장과 이일용 공영홈쇼핑 대표, 권병준 상임감사 등 관계자가 참석한 가운데 인증 수여식을 진행했다. 

7일 엄 원장(왼쪽)이 공영홈쇼핑 본사에서 인증식이 끝난 뒤 기념사진을 찍고 있다. 중소벤처기업인증원 제공
7일 엄 원장(왼쪽)이 공영홈쇼핑 본사에서 인증식이 끝난 뒤 기념사진을 찍고 있다. 중소벤처기업인증원 제공

ISO 37001과 ISO 37301은 ISO 기준에 따라 조직의 청렴과 반부패, 준법 등 윤리경영체계 적정성을 검증하는 대표적인 규격이다.

 

공영홈쇼핑은 이번 인증을 받기 위해 △윤리경영시스템 매뉴얼 △윤리경영시스템 절차서 △윤리경영 위험성평가 등을 진행했다. 문서와 현장 점검 등 2차에 걸친 심사도 거쳤다.

 

중소벤처기업인증원 심사팀은 공영홈쇼핑이 윤리경영체계를 공식 입증한 만큼, 대국민 신뢰도를 높일 계기를 마련하게 될 것으로 기대했다.

 

이 대표는 “이번 인증은 청렴 의지를 공표하는 중요한 성과”라며 “앞으로 고객들이 신뢰할 수 있는 반부패∙청렴 기관으로 성장하겠다”고 말했다.

 

엄 원장은 “공영홈쇼핑의 이번 통합 인증은 최근 윤리경영의 중요성이 강하게 요구되는 홈쇼핑 동종 업계의 이정표 역할이 될 것”이라며 “공영홈쇼핑이 신뢰경영을 실천하는 공공기관으로서 도약하는 발판이 되길 바란다”고 말했다.

 

중소벤처기업인증원은 중소벤처기업진흥공단이 출자해 설립한 중소벤처기업부 산하 종합 인증∙평가기관으로 ISO경영시스템 인증, HRMS(인권경영시스템 인증), LMBC(노사상생 인증)을 비롯해 인증관련 교육∙훈련 및 심사원 양성, 각종 정부 위탁사업을 수행하고 있다.


세종=이승주 기자 joo47@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

오피니언

포토

아일릿 윤아 '시크한 매력'
  • 아일릿 윤아 '시크한 매력'
  • [포토] 사나 '깜찍한 꽃받침'
  • 아일릿 민주 '반가운 손인사'
  • 제니, 지중해에서도 러블리