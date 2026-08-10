괴물폭우 직후 극한폭염…한국 '복합재난' 과거 30년보다 3배 증가

기후 변화로 폭우·폭염 등 극한 기후 현상이 서로 영향을 줘 동시다발적으로 발생하는 '복합 재난'이 지난 30년 대비 최근 4년 3배 증가한 것으로 나타났다.



기후환경단체 그린피스는 김형준 카이스트 문술미래전략대학원 교수 연구팀에 의뢰한 '한국 폭염·폭우 복합재난 위험도 변화 연구'에서 이 같은 결과를 확인했다고 10일 밝혔다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 지난 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 전국 기온(왼쪽)과 체감기온이 표시돼 있다. 연합뉴스

연구팀은 한 달(28일) 동안 발생한 강수량 최댓값과 최고 기온을 하나로 합친 지표인 '복합기후극한강도지수'(CI28, Compound Intensity 28)를 개발해 평년(1991∼2020년)과 최근 4년(2021∼2024년)의 여름철(6∼9월) 기록을 비교했다.



그 결과 평년 CI28 중앙값은 0.55인 반면 최근 4년은 1.65를 기록해, 폭우와 폭염의 전반적인 강도가 3배 심화한 것으로 드러났다.



연구팀은 "폭우와 폭염 같은 두 가지 현상이 함께 발생하는 빈도가 늘어나면서 복합적으로 위험이 커진 것"이라며 복합재난이 구조적으로 심화하고 있다고 해설했다.

지난 9일 제주에 풍랑·강풍특보가 내려진 가운데 서귀포시 안덕면 화순항 앞바다에 화물선이 정박해 있다.

또 복합재난의 발생 일수 역시 늘어난 것으로 확인됐다.



평년 대비 CI28가 상위 1％ 수준으로 심각했던 날은 평년 1.1일에서 최근 5.2일로 약 4.8배 증가했다.



CI28이 상위 5％ 이상인 날은 5.5일에서 14.2일로 약 2.6배, 상위 10％ 이상인 날은 12.2일에서 25일로 약 두 배 늘었다.



연구팀은 최근 한국·일본과 같은 몬순 기후권에서 여름철 집중호우 직후 폭염이 이어지는 패턴이 반복적으로 관찰되고 있다며 이번 연구 역시 폭우와 폭염이 독립된 두 재해가 아님을 보인다고 짚었다.



온난화가 진행될수록 폭우와 폭염 사이의 급격한 전환이 심화하며 복합재난의 위험성이 커지고 있다는 것이다.



강성원 그린피스 캠페이너는 "폭우나 산불 등 한 가지 재난에만 대응하는 현 체계로는 복합재난에 대비할 수 없다"며 "복합재난의 규모와 빈도를 고려한 사전 대비 체계를 구축해야 한다"고 강조했다.

<연합>

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