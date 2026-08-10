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괴물폭우 직후 극한폭염…한국 '복합재난' 과거 30년보다 3배 증가

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그린피스·카이스트 연구팀 '한국 폭염·폭우 복합재난 위험도 변화 연구'

기후 변화로 폭우·폭염 등 극한 기후 현상이 서로 영향을 줘 동시다발적으로 발생하는 '복합 재난'이 지난 30년 대비 최근 4년 3배 증가한 것으로 나타났다.

기후환경단체 그린피스는 김형준 카이스트 문술미래전략대학원 교수 연구팀에 의뢰한 '한국 폭염·폭우 복합재난 위험도 변화 연구'에서 이 같은 결과를 확인했다고 10일 밝혔다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 지난 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 전국 기온(왼쪽)과 체감기온이 표시돼 있다. 연합뉴스
전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 지난 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 전국 기온(왼쪽)과 체감기온이 표시돼 있다. 연합뉴스

연구팀은 한 달(28일) 동안 발생한 강수량 최댓값과 최고 기온을 하나로 합친 지표인 '복합기후극한강도지수'(CI28, Compound Intensity 28)를 개발해 평년(1991∼2020년)과 최근 4년(2021∼2024년)의 여름철(6∼9월) 기록을 비교했다.

그 결과 평년 CI28 중앙값은 0.55인 반면 최근 4년은 1.65를 기록해, 폭우와 폭염의 전반적인 강도가 3배 심화한 것으로 드러났다.

연구팀은 "폭우와 폭염 같은 두 가지 현상이 함께 발생하는 빈도가 늘어나면서 복합적으로 위험이 커진 것"이라며 복합재난이 구조적으로 심화하고 있다고 해설했다.

지난 9일 제주에 풍랑·강풍특보가 내려진 가운데 서귀포시 안덕면 화순항 앞바다에 화물선이 정박해 있다.
지난 9일 제주에 풍랑·강풍특보가 내려진 가운데 서귀포시 안덕면 화순항 앞바다에 화물선이 정박해 있다.

또 복합재난의 발생 일수 역시 늘어난 것으로 확인됐다.

평년 대비 CI28가 상위 1％ 수준으로 심각했던 날은 평년 1.1일에서 최근 5.2일로 약 4.8배 증가했다.

CI28이 상위 5％ 이상인 날은 5.5일에서 14.2일로 약 2.6배, 상위 10％ 이상인 날은 12.2일에서 25일로 약 두 배 늘었다.

연구팀은 최근 한국·일본과 같은 몬순 기후권에서 여름철 집중호우 직후 폭염이 이어지는 패턴이 반복적으로 관찰되고 있다며 이번 연구 역시 폭우와 폭염이 독립된 두 재해가 아님을 보인다고 짚었다.

온난화가 진행될수록 폭우와 폭염 사이의 급격한 전환이 심화하며 복합재난의 위험성이 커지고 있다는 것이다.

강성원 그린피스 캠페이너는 "폭우나 산불 등 한 가지 재난에만 대응하는 현 체계로는 복합재난에 대비할 수 없다"며 "복합재난의 규모와 빈도를 고려한 사전 대비 체계를 구축해야 한다"고 강조했다.

<연합>


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