인천 앞바다서 연락 두절된 모터보트 구조… 3명 모두 무사

인천 앞바다에 모터보트를 타고 나간 낚시객 3명이 연락이 끊긴 지 11시간여 만에 해양경찰에 구조됐다.

인천해양경찰서는 10일 오전 6시 12분께 인천시 옹진군 자월면 초지도 인근 해상에서 전날 연락이 끊긴 A씨 등 20∼30대 남성 3명을 구조했다고 밝혔다.

전복된 모터보트. 인천해양경찰서 제공

이들은 구조 당시 구명조끼를 입은 상태로 전복된 0.28t 모터보트에 매달려 있었다.

A씨 일행은 저체온증 증상을 보여 119구급대에 의해 병원으로 이송됐으며, 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐다.

앞서 이들은 전날 낮 12시 30분께 인천시 영종구 왕산해수욕장에서 모터보트를 타고 낚시를 하러 간 것으로 조사됐다.

A씨의 아내는 전날 오후 7시 10분께 마지막 통화 이후로 남편과 연락이 두절되자 오후 10시 30분께 112에 신고했다.

신고를 받은 해경은 지역구조본부를 꾸리고 A씨 아내가 위치 추적 애플리케이션을 통해 제공한 남편의 마지막 위치와 해수유동예측 시스템 등을 토대로 초지도와 자월도 인근 해상을 집중 수색했다.

당시 A씨 일행의 휴대전화는 모두 꺼져 있었고, 이들이 탄 모터보트에는 선박자동식별장치(AIS)가 없어 위치를 확인하기 어려웠던 것으로 파악됐다.

해경은 항공기 3대와 경비함정 19척, 관계 기관 선박 3척 등을 투입해 수색한 결과, 경비함정 P-78정이 이들을 발견했다.

A씨 일행은 해경에 "가족과 마지막으로 통화하고 얼마 지나지 않아 강한 파도로 선내로 물이 들어와 보트가 전복됐다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다

해경은 이들이 구명조끼를 착용하고 비교적 높은 수온으로 장시간 바다에서 버틸 수 있던 것으로 보고 있다.

당시 수온은 25.8도로, 국제해상수색구조매뉴얼(IAMSAR)에 따르면 수온이 20∼30도인 경우 익수자 가운데 50%가 생존할 수 있는 예상 시간은 24시간이다.

해경은 전복된 모터보트를 인천해경 전용부두로 이송했으며 A씨 일행을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.

양종타 인천해경서장은 "승선원들이 장시간 바다에서 버틸 수 있었던 것은 구명조끼 착용이 컸다"며 "가까운 거리에서 수상레저활동을 하더라도 출항 전 안전 장비를 반드시 확인하고 구명조끼 착용을 해달라"고 당부했다.

<연합>

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