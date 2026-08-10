출혈경쟁에 쓴소리 낸 교보생명 의장 “수수료 분급제로 ‘머니게임’ 폐해 정상화”

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 신계약과 설계사 확보 중심의 출혈경쟁으로 ‘머니게임’화된 생명보험 업계의 정상화를 촉구했다. 내년 도입을 앞둔 ‘수수료 분급제’가 단기 실적 위주의 영업 폐해를 바로잡고 보험 본연의 상부상조 정신을 회복하는 중요한 전환점이 될 것이라고 진단했다.

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 7일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 열린 ‘창립 68주년 기념식’에서 기념사를 하고 있다. 교보생명 제공

10일 교보생명에 따르면 신 의장은 이달 7일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 열린 창립 68주년 기념식에서 이같이 밝혔다.

신 의장은 기념사에서 “대부분의 보험사가 가입 고객에 대한 유지 서비스는 소홀히 한 채 신계약 매출 실적만을 위해 과도한 수수료 및 시책 경쟁, 설계사 확보 경쟁을 벌여왔다”며 “그 결과 불완전판매와 승환계약, 고아계약이 양산되고 피해는 고스란히 고객에게 돌아가고 있다”고 지적했다.

그는 “7월 시행된 법인보험대리점(GA) 설계사 판매수수료 1200% 룰 규제에 이어 내년 1월 시행되는 수수료 분급 기간 확대는 단기 실적 위주의 폐해를 바로잡고, ‘머니게임’으로 전락한 생보산업을 다시 ‘이웃사랑 이야기’로 되돌리는 중요한 계기가 될 것”이라고 강조했다.

수수료 분급제는 설계사 수수료를 판매 이후 1년 이내에 대부분 지급하던 관행을 고쳐 2027년부터 4년, 2029년부터 7년에 걸쳐 나눠 지급하는 제도다. 금융당국은 이를 통해 불완전판매 등 신계약 출혈경쟁에 따른 폐해가 상당 부분 줄어들 것으로 기대하고 있다.

신 의장은 생보업계가 처한 위기를 극복하기 위해 고객이 약속된 보험금을 받을 수 있도록 돕는 서비스 문화 정착을 주문했다. 현장 영업관리자들에게는 신계약을 많이 가입시키는 ‘사냥꾼형’ 설계사가 아니라 계약을 끝까지 유지시키는 ‘농부형’ 설계사를 꾸준히 양성해야 한다고 당부했다.

그는 “이제는 환경에 잘 적응하는 개체가 살아남는 ‘적자생존’을 넘어 빠르게 대응하는 기업만이 살아남는 ‘속자생존’의 시대”라며 새 회계제도(IFRS17)에 맞춘 고객 및 주주 중심의 가치경영으로 신속히 전환할 것을 촉구했다.

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