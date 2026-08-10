국민바이오, 중기부 ‘스케일업 팁스’ 선정…정부 R&D 30억 원 지원

국민바이오가 중소벤처기업부의 스케일업 팁스 연구개발 과제에 선정됐다 (사진=국민바이오 제공)

국민대학교(총장 정승렬) 기술지주회사의 연구소기업인 국민바이오㈜(대표이사 성문희)는 중소벤처기업부가 지원하는 ‘투ㆍ융자연계기술개발(R&D) 스케일업 팁스(Scale-up TIPS)’ 연구개발 과제에 선정됐다고 10일 밝혔다.

이번 과제는 근력과 제지방량을 유지하면서 체지방을 줄이는 ‘체성분 재구성(Body Recomposition)’을 목표로 한 포스트바이오틱스 소재와 제품화 기술을 개발하는 사업이다.

연구는 2026년 7월부터 2029년 6월까지 3년 동안 진행되며, 정부지원 연구개발비는 30억 원이다. 국민바이오가 연구를 총괄하고 국민대학교 산학협력단 융합바이오공학과 곽수량 교수 연구팀이 위탁연구기관으로 참여한다.

국민바이오는 이번 연구에서 유익한 미생물의 발효배양물과 그 유래 성분을 활용해 장내 미생물 환경과 대사 관련 변화를 연구하기 위한 포스트바이오틱스 소재를 개발하게 된다.

포스트바이오틱스는 살아 있는 균 자체보다는 미생물의 발효 과정에서 생성된 유용 성분 등을 활용하는 소재로, 보관과 품질관리가 비교적 쉽고 다양한 식품과 건강기능식품에 적용하기 유리하다.

이번 연구에서는 3가지 포스트바이오틱스 소재인 ▲KM2-HPB01(근력 유지를 목표로 하는 포스트바이오틱스 소재) ▲KMU01-HPB01(체지방 감소를 목표로 하는 포스트바이오틱스 소재) ▲KMBR-HPB01(근력과 제지방량 유지와 체지방 감소를 함께 목표로 하는 체성분 재구성 복합 소재) 등을 단계적으로 개발하고 인체적용시험을 통해 기능성 및 안전성 관련 지표를 평가할 계획이다.

KM2-HPB01의 근력 유지 목표와 KMU01-HPB01의 체지방 감소 목표를 결합한 KMBR-HPB01 체성분 재구성 개발 개념도 (사진=국민바이오 제공)

국민바이오는 세 차례의 인체적용시험을 통해 근력, 체지방량, 내장지방, 제지방량 등의 변화를 확인할 예정이다. 국민대 연구팀은 인체적용시험에서 확보한 혈액과 분변 시료를 분석해 장내 미생물과 단쇄지방산 등 대사물질의 변화를 확인한다.

또한 여러 생물학적 데이터를 종합하는 멀티오믹스 분석을 통해 장내 미생물 변화가 근력과 체지방에 어떤 영향을 주는지 분석하고, 관련 바이오마커와 작용 원리를 연구할 예정이다.

연구 결과는 근력 관리 제품 ‘Muscle+’, 체지방 관리 제품 ‘Slim+’, 체성분 관리 제품 ‘Balance+’(이상 가칭)의 개발에 활용할 예정이다.

향후 건강기능식품과 두유, 단백질 음료 등 식품, 화장품 원료로 활용 분야를 확대하고 관련 인허가와 시장 여건을 고려해 미국과 일본 등 해외시장 진출을 단계적으로 추진할 계획이다.

국민바이오는 2022년 초기 창업기업 대상 TIPS에 선정돼 포스트바이오틱스 소재 개발을 진행했으며 해당 과제를 ‘우수’ 평가로 완료했다. 이번 스케일업 팁스 선정은 기존 연구성과를 바탕으로 인체적용시험과 제품 개발, 국내외 사업화를 추진하는 후속 단계라고 회사 측은 설명했다.

성문희 국민바이오 대표는 “이번 연구를 통해 단순한 체중 감량을 넘어 근육은 유지하고 불필요한 체지방은 줄이는 건강한 체성분 관리 기술을 개발할 것”이라며 “국민대와 함께 과학적 근거를 확보하고, 연구 결과를 실제 제품과 해외시장 진출로 연결하겠다”고 말했다.

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