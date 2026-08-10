‘유령 선수’ 만들어 수천만원 장학금 빼돌린 교수 등 덜미 [사건수첩]

'유령 선수'를 입학시켜 수천만원의 국가장학금을 빼돌린 일당이 무더기로 검찰에 넘겨졌다.

경북 포항북부경찰서는 2023년부터 3년간 가짜 신입생을 모집한 뒤 학사 전산망을 조작해 국가장학금과 교내 장학금을 부정하게 수령한 혐의(업무방해, 사기 등)로 포항지역 A교수와 포항시 체육회 관계자 등 19명을 불구속 입건해 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다.

포항북부경찰서 전경. 포항북부서 제공

범죄에는 학과장, 전임교수, 기간제 강사, 학과 직원, 포항시체육회 실무자, 지역 핸드볼협회 관계자와 위장 등록 학생 14명 등이 가담한 것으로 밝혀졌다.

경찰 조사 결과 신입생 모집에 어려움을 겪던 대학 교수진은 학생들에게 "체전 선수로 등록해 주겠다"며 허위 입학을 유도한 후 범행을 주도하거나 묵인한 것으로 드러났다.

또 학과 조교는 이들이 정상적으로 수업을 듣는 것처럼 학사 전산망을 조작해 대학 업무를 방해한 혐의를 받는다.

기간제 강사와 체육계 관계자들은 대회 출전 인원을 채우기 위해 대구 등지의 운동선수 14명을 허위 입학생으로 등록시켰다.

학생들은 수업에 참여하지 않고도 1인당 100만~700만 원 상당의 장학금을 타 냈으며, 이런 수법으로 부정 수령한 국가 장학금은 총 4700만원으로 파악됐다.

학생들은 또 이중 학적 상태로 도민체전에 출전해 체육회에서 1인당 300만~500만 원의 훈련비를 받아 생활비 등에 사용한 혐의도 받는다.

경찰 조사가 마무리되면서 교육부와 한국장학재단 등 관계 기관은 부당 수급액 환수 절차를 진행할 방침이다.

경찰 관계자는 "사건에 대한 고발장이 접수돼 수사에 착수했다"며 "철저한 조사로 피의자들을 기소 의견으로 전원 송치했다"고 말했다.

비인기 종목의 경우 출전만 해도 기본점수를 얻는 대회 규정 때문에 대학이 위치한 다른 시·군에서도 유사한 비리가 일어날 수 밖에 없는 구조인 만큼 전국적인 전수조사를 통해 체육계와 대학 간의 결탁 고리를 반드시 끊어야 한다는게 지역 체육회 관계자의 증언이다.

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